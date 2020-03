C’est spectaculaire, nous sommes toujours étonnés

L’ancien joueur de double du monde, Mark Knowles, dit s’attendre à ce que le numéro un mondial Novak Djokovic poursuive sa séquence sans défaite lorsque la tournée reprendra après sa suspension actuelle en raison de l’épidémie de COVID-19. S’exprimant sur la chaîne de tennis, Knowles a déclaré: “C’est spectaculaire, nous sommes continuellement étonnés.

Cette année, il a l’air aussi concentré et frais que nous ne l’avons jamais vu. Malheureusement pour ce retard, il est sur une séquence de 21 victoires consécutives, il a fière allure. Je m’attends à ce qu’il continue de reprendre là où il s’était arrêté chaque fois que nous reprendrons. Il avait juste l’air vraiment motivé et il a eu quelques citations où il a dit que ce serait bien de rester invaincu pour l’année et c’est dangereux pour moi. “

Djokovic a commencé la saison en aidant la Serbie à remporter la Coupe ATP, puis a remporté son 17e titre du Grand Chelem en simple à l’Open d’Australie et aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï avant la suspension de la tournée en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19.

Il est à craindre que la suspension de la tournée ne dure au-delà des 6 semaines actuelles et que la saison sur terre battue en Europe soit également affectée. Djokovic a remporté 17 titres du Grand Chelem dans sa carrière jusqu’à présent et vise à devenir le joueur avec le plus de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis masculin.

L’Espagnol Rafael Nadal est devant lui avec 19 tournois du Grand Chelem et le maestro suisse Roger Federer mène actuellement la course avec 20 titres en simple du Grand Chelem. Djokovic a actuellement 32 ans, tandis que Nadal a 33 ans et Federer a 38 ans, ce qui donne au Serbe et à l’Espagnol quelques années de plus pour devancer Federer à condition qu’ils ne subissent pas de blessures graves.