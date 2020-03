Même Serena Williams, face à l’urgence du coronavirus, a choisi la voie de l’auto-isolement et invite chacun à rester chez lui. En attendant, dans l’attente d’une décision générale de la WTA, les organisateurs du tournoi de Stuttgart ont annoncé leur annulation.

Le “Porsche Tennis Grand Prix” devait commencer le 20 avril. Gagner près de 29 millions de dollars en prix et endossements, Williams était l’athlète féminine la mieux payée en 2016. Elle a répété cet exploit en 2017 alors qu’elle était la seule femme sur la liste Forbes des 100 athlètes les mieux payés avec 27 millions de dollars en prix et endossements .

Elle a remporté le prix “ Laureus Sportswoman of the Year ” à quatre reprises (2003, 2010, 2016, 2018). En 2019, elle a été classée 63e dans la liste des athlètes les mieux payés au monde de Forbes. “C’est tellement important de croire en soi.

Dans mon travail, j’ai l’air différent, et cela m’a mis sur cette voie d’être différent. Vous avez beaucoup à dire et à concevoir, et vous devriez être vous-même “- a déclaré le champion du Grand Chelem 23 fois dans une interview au magazine PEOPLE.

«Nous devons en quelque sorte trouver comment vivre sur cette planète et ne pas la détruire, donc cela me parle vraiment personnellement. Il doit également être intégré au design, car la mode est une partie très importante de beaucoup de mauvaises choses qui se produisent et c’est juste la vérité honnête.

Il s’agit de savoir comment créer ces collections qui sont plus durables et qui subissent moins de pression de ce que nous faisons “- a-t-elle ajouté. Williams se vante d’un grand fan qui suit le monde, et ses mots auront sûrement un impact énorme.