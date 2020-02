“C’est très difficile” – Entraîneur sur un autre majeur pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka et Magnus Norman forment une très bonne équipe. L’entraîneur et le joueur ont trouvé un énorme succès en travaillant ensemble. Mais après des saisons de blessures au cours des deux dernières années et une baisse de forme, Norman a donné à Wawrinka et à ses fans une sorte de vérification de la réalité.

Le succès de Stan Wawrinka et Magnus Norman

Stan Wawrinka a fait appel à Magnus Norman comme entraîneur principal en 2013. Norman était déjà un entraîneur de renom à l’époque. De nombreux joueurs en tournée souhaitaient l’embaucher afin de faire fortune. Mais il a choisi d’aller avec Wawrinka.

Et quelle décision qui s’est avérée être pour les deux hommes.

Le jeu et la forme de Wawrinka se sont considérablement améliorés en 2013. Il a réintégré le Top 10 mondial après avoir abandonné. La même année, il réalise son premier quart de finale à Roland Garros et sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open.

Avec une année très réussie en 2013, il a réussi à se qualifier pour la première fois aux finales de l’ATP World Tour. Il a perdu contre Novak Djokovic en demi-finale.

Dès l’année prochaine, 2014, Stan remporte son premier Major, battant Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie.

En 2015, il a remporté le Roland Garros après une victoire monumentale en finale face à Djokovic.

Et enfin, à l’US Open 2016, Wawrinka a remporté son troisième titre du Grand Chelem, battant Djokovic une fois de plus.

Trois titres du Grand Chelem en soi constituent un record très brillant. Ajoutez à cela un certain contexte et l’époque à laquelle il l’a fait, et la réalisation devient encore meilleure.

Combien de joueurs peuvent dire qu’ils ont remporté les plus gros trophées en une décennie dominée par une avidité pour le Grand Chelem des Big Three?

Trois, c’est combien.

À part Stan, Andy Murray (3) et Marin Cilic (1) sont les seuls joueurs à l’avoir fait.

Stan Wawrinka, Roland Garros 2015

Un autre «difficile» majeur

Malheureusement, Wawrinka a souffert d’une blessure au genou au cours des deux dernières années. Et les blessures, dans un sport comme le tennis, sont assez préjudiciables. Non seulement ils vous entraînent dans le classement, mais ils brisent également l’élan gagné par un joueur.

Magnus Norman a parlé des chances de son joueur de gagner un autre Major dans une interview récemment.

“C’est très difficile. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, l’objectif n’était pas de gagner un chelem, mais de lui permettre de jouer son meilleur tennis et d’obtenir la sécurité dont il a besoin pour gérer ses émotions. Être en bonne santé, renforcer la confiance en soi et être compétitif au sommet est ce sur quoi nous travaillons. Ces dernières années, il n’a pas beaucoup joué contre les joueurs susmentionnés (Djokovic, Nadal, Federer et Murray), il le rate et veut les défier. »

Ce sera une tâche difficile de remonter au sommet, d’autant plus que Djokovic et Nadal vont toujours bien.

À 34 ans, Stan est un vétéran du sport; mais s’il parvient à retrouver la santé, ses coups de tonnerre au sol peuvent troubler même les meilleurs des meilleurs.