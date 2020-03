C’est très étrange de jouer derrière des portes closes

L’ascendant italien Gianluca Mager a admis que ce n’était pas facile contre le sud-coréen Ji-Sung Nam, mais il était heureux de décrocher sa première victoire en Coupe Davis. Mager, qui a terminé deuxième lors de sa première finale ATP à l’Open de Rio le mois dernier, a remporté une victoire 6-3 7-5 contre le numéro un mondial.

238 Nam pour donner à l’Italie une confortable avance de 2-0 sur la Corée du Sud. Bien qu’il disputait son premier match de Coupe Davis, le numéro 79 mondial Mager ne semblait pas ressentir la pression dès le départ, car il a battu Nam deux fois et n’a perdu aucun match de service dans le premier set.

Après s’être cassé lors du premier match du deuxième set et avoir subi un arrêt médical quelques matchs plus tard, l’Italien a commencé à mieux jouer en cassant Nam deux fois pour voler le set et éviter de jouer un match décisif. “Je suis très heureux de gagner pour mon pays, pour l’Italie”, a déclaré Mager via le site Internet de la Coupe Davis.

“Ce fut un match très difficile, mais je me bats à chaque point, j’ai gagné et je suis content.” Aucun spectateur n’était présent car la rencontre se joue derrière les portes closes en raison de problèmes de coronavirus. “C’est très étrange”, a admis Mager.

“[But] Je suis content de ma victoire et j’espère que la situation de ces conditions, ce virus, se terminera tôt! ”