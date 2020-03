“C’est un bon revirement pour moi”, déclare Sofia Kenin alors qu’elle atteint la finale de l’Open de Lyon

Elle a eu quelques semaines difficiles, mais le match de Sofia Kenin se termine enfin à Lyon alors qu’elle atteint sa sixième finale du WTA Tour.

Après avoir effectué des sorties au premier tour à Dubaï et Doha, la championne de l’Open d’Australie a retrouvé du rythme avec sa dernière victoire 7-6 (7-5), 6-7 (2-7), 7-6 (7-2 ) défaite d’Alison Van Uytvanck en demi-finale.

La n ° 5 mondiale obtient sa place en finale 🤩 @ SofiaKenin bat Van Uytvanck, 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2), à @ Open6emeSensML. pic.twitter.com/l4mrJPLTZR

– WTA (@WTA) 7 mars 2020

Le combat de deux heures et 27 minutes a été un peu une rencontre en dents de scie car chaque joueur a cassé deux fois dans le premier set avant que Kenin, tête de série, ne devance par le bris d’égalité tandis qu’après une pause chacun dans le deuxième set, il était le Belge qui a pris le plateau.

Il n’y a pas eu de coupure de service dans le décideur, mais cette fois l’Américain a dominé le bris d’égalité.

«Je suis heureux d’être en finale. Je n’étais pas à 100% au cours des deux dernières semaines à Dubaï et à Doha, mais j’ai joué avec des joueurs difficiles », a déclaré Kenin.

«Je pense que c’est un bon revirement pour moi. J’ai eu quelques matchs, et même si ce n’est pas le meilleur tennis, je dirais, mais à chaque victoire de match, je joue de mieux en mieux. “

Elle a ajouté: «Je connais assez bien son jeu, donc je savais ce que je devais faire. Elle s’est beaucoup améliorée et je me suis améliorée. Je m’attendais à ce qu’elle vienne jouer au tennis et servir gros. »

Kenin affrontera la Anna-Lena Friedsam non ensemencée en finale après la septième tête de série allemande Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 6-2.

