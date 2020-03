«C’est un défi physique et émotionnel incroyable» pour Andy Murray, déclare maman Judy

La mère d’Andy Murray, Judy, admet que personne ne sait vraiment quand l’ancien n ° 1 mondial sera de retour, ajoutant qu’il «ne va rien précipiter».

Le triple vainqueur du Grand Chelem a confirmé la semaine dernière que son retour avait été retardé car sa dernière blessure est «incroyablement complexe» et il pourrait être contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Bien que sa date de retour reste un mystère, il ne s’est pas non plus exclu de l’ATP Masters 1000 Miami Open, qui débute le 23 mars.

Andy Murray publie une mise à jour inquiétante sur les blessures alors qu’il envisage d’autres opérations

Et sa mère Judy dit que sa lutte actuelle est une grande bataille «physique et émotionnelle incroyable», disant qu’il ne reviendra que lorsqu’il sera prêt.

“Andy a tellement de fans et tout le monde veut savoir quand vous le reverrez”, a-t-elle déclaré à Zara Janjua sur le podcast Ask For More de la Royal Bank of Scotland.

«Souvent, la réponse à cette question est« je ne sais pas ». Parce que tu ne sais pas. Vous ne savez pas combien de temps une blessure va prendre pour se réadapter ou se réparer ou quoi de plus vous pourriez avoir à subir.

«Vous faites votre cure de désintoxication, vous retournez à l’entraînement. Vous commencez doucement, vous le construisez. Vous le testez, vous entrez en compétition. Vous le testez là-bas.

«Ensuite, vous voyez où vous en êtes et vous devez ajuster votre programme d’entraînement et de compétition pour créer un équilibre.

“Vous ne pouvez pas passer de rien pendant longtemps à cinq sets à l’Open d’Australie, par exemple.

«Il ne va rien précipiter, il va prendre du temps et s’assurer que son corps est absolument prêt avant de le remettre en place. Mais c’est un défi physique et émotionnel incroyable pour lui. “

