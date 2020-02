“C’est un fait que la plupart des fans soutiennent Rafael Nadal et Roger Federer contre moi”, admet Novak Djokovic

Novak Djokovic dit que c’est «un fait» que Roger Federer et Rafael Nadal sont plus populaires que lui, mais ce n’est pas quelque chose qu’il permet d’atteindre.

Djokovic a dû composer avec des foules favorisant généralement son adversaire face à ses deux plus grands rivaux au cours de sa carrière.

Cela ne l’a pas empêché de se tailler une belle fiche contre eux, mais c’est quelque chose sur lequel il a été forcé d’adopter une attitude philosophique.

“C’est un fait que la plupart des fans soutiennent Federer et Nadal contre moi, mais c’est en raison de ce qu’ils représentent dans le tennis mondial”, a déclaré Djokovic à la presse en Serbie.

«Cela ne signifie pas que les fans me détestent et cela ne signifie certainement pas que je dois opposer la Serbie au reste du monde simplement parce que moins de gens me soutiennent en finale du Grand Chelem.

Djokovic a cité la finale de Wimbledon l’année dernière, quand il a arraché le titre à Federer malgré le soutien partisan de la star suisse comme un exemple de la façon dont la disparité de soutien peut réellement aider à le conduire /

«Quand ils ont scandé« Roger, Roger », je me suis fait croire qu’ils scandaient« Novak, Novak »», a-t-il déclaré.

CONNEXES: «Roger Federer est plus beau à regarder, mais Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps», explique ATP ace

«Parfois, cela me donne une impulsion. Mais honnêtement, je préfère avoir la foule à mes côtés.

“Où préférez-vous être, dans un endroit où 10 000 fans sont avec vous ou contre vous?”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.