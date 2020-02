L’as de tennis indien Rohan Bopanna dit qu’il attend avec impatience les Jeux olympiques de cette année et a conçu son calendrier cette année en fonction des Jeux de Tokyo. S’adressant à la chaîne olympique, Bopanna, 39 ans, a déclaré: “C’est une autre saison passionnante (avec les Jeux olympiques impliqués).

C’est un grand honneur de représenter l’Inde à un événement aussi important que les Jeux olympiques. Je suis heureux de décrocher le titre à Doha en début d’année. Mais cela dit, nous avons beaucoup de grands événements comme non seulement les Grands Chelems mais aussi les Masters Series avant d’aller aux Jeux olympiques.

Mais je suis heureux et je suis impatient de le voir. “Bopanna continue,” Je pense que le calendrier est déjà prévu de telle manière qu’il se situe entre deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Et vous savez, dans le tennis, nous avons tellement de grands événements programmés dans notre saison que nous jouons constamment les meilleurs joueurs du monde.

Donc, cela aide vraiment à faire de vous un meilleur joueur et à vous préparer pour un grand événement comme les Jeux olympiques de 2020. “La qualification pour les Jeux olympiques sera basée sur le classement de Bopanna et Divij Sharan. Les deux jouent avec des partenaires différents actuellement en afin d’améliorer leur classement et espérer se rapprocher des Jeux une fois que leur classement sera suffisamment élevé pour participer aux tournois ATP.

«À ce stade, Divij et moi sommes les deux seuls joueurs suffisamment haut (au classement ATP) pour tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques. Nous avons joué quelques événements (en duo) l’année dernière et nous avons fini par remporter le titre à Pune.

Vraiment excité de jouer avec lui. Nous avons eu la médaille d’or aux Jeux asiatiques. Je pense que nous nous gélifions bien en équipe. ”