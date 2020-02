“C’est un modèle non durable pour le tennis”

La Coupe Davis et la Coupe ATP se disputaient à moins de deux mois d’intervalle, la Coupe Davis à Madrid en novembre comme fin de saison et la Coupe ATP en janvier. Les deux tournois ont un format très similaire. Lors de la Coupe ATP 2020, Novak Djokovic a aidé la Serbie à remporter son premier titre en marquant six victoires, dont des victoires contre Medvedev en demi-finale et Nadal en finale.

Le Serbe a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem, le troisième record de l’histoire pour un joueur masculin, cinq titres de finales ATP, 34 titres ATP Tour Masters 1000, 13 titres ATP Tour 500 et a occupé la première place de l’ATP. classements depuis plus de 275 semaines.

“À mon avis, ils doivent fusionner”, a déclaré le 17 fois champion du Grand Chelem aux journalistes à Dubaï. “C’est nécessaire parce que pour moi personnellement, il sera très difficile de jouer chaque année les deux compétitions, donc je vais avoir choisir.

Je ne pense pas que ce soit un modèle durable pour notre tennis. Nous parlons à l’ATP, nous avons entendu les commentaires des joueurs, nous savons que l’ATP en a aussi », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. Il serait logique d’avoir un événement qui pourrait être l’épreuve par équipe pour les hommes.

Nous avons des discussions et nous verrons ce qui se passe. La vision pour moi semble être d’avoir un événement fort et nous sommes très ouverts à cette conversation ».