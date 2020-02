L’Égyptien Mohamed Safwat est entré dans l’histoire lors de l’Open d’Australie en cours lorsqu’il est devenu le premier joueur de son pays à atteindre le tableau principal en simple depuis 1978. Dans une interview accordée à Ahram Online, Safwat, il sera sûrement stimulé par sa performance à Melbourne.

“Bien sûr, c’est un sentiment formidable. Cela me donne aussi beaucoup d’expériences. Je suis sûr que cela renforcera mon jeu et ma confiance pour les Jeux Olympiques et après. L’établissement d’une nouvelle norme pour l’Égypte et pour les joueurs de tennis égyptiens donne toujours de l’espoir .

Et je pense que c’est un nouveau départ pour moi et pour le tennis égyptien. “Le dernier Égyptien à le faire a été Ismail El-Shafie, qui a également remporté le tournoi de simple masculin à Wimbledon en 1964, a été le seul Égyptien à figurer parmi les 40 meilleurs. dans le classement Grand Prix / ATP et l’un des quatre joueurs à avoir battu l’ancien numéro un mondial Bjorn Borg de Suède à Wimbledon.

Safwat dit: «Mes matchs ont été difficiles. C’est le premier tournoi majeur de l’année. Tous les joueurs étaient bien préparés et motivés pour le début de la saison. J’ai réussi à battre trois adversaires coriaces et mon niveau de performance s’améliorait à chaque match. jouer”.

Après Melbourne, son classement devrait passer de 155 à 160 et il espère progresser dans le classement en participant à des épreuves de challenger au cours des deux prochaines semaines avant de se rendre à Dubaï pour les championnats de tennis de Dubaï en franchise de droits.

Plus tard dans l’année, il représentera également l’Égypte aux Jeux olympiques, faisant de lui le premier joueur de son pays à le faire. “C’est un honneur d’être le premier Égyptien à mettre un pied dans les Jeux Olympiques. Je me concentre sur les grands tournois avec des adversaires de haut niveau pour me préparer pour les Jeux Olympiques. J’espère que je pourrai offrir le niveau aux Égyptiens et aux Égyptiens attendant.”