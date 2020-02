«C’est un sentiment spécial d’être classé devant Serena Williams»

Les 18 champions de la Fed Cup aux États-Unis accueilleront la Lettonie à l’Angel of the Winds Arena d’Everett, dans l’espoir d’obtenir la place lors de la finale de la Fed Cup à Budapest en avril et de se battre pour un autre titre. La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin est la nouvelle n ° américaine.

1, se dirigeant vers Everett après la première couronne majeure à Melbourne et rejoignant une équipe solide avec Serena Williams, Alison Riske, Cori Gauff et Bethanie Mattek-Sands. N ° mondial 7 ne peut pas attendre pour atteindre Everett et commencer les préparatifs de la rencontre à venir, se sentant excitée à l’idée de concourir à nouveau sous le drapeau national, en particulier avec son idole Serena Williams qui n’est de retour dans l’équipe des États-Unis que pour la deuxième fois au cours des cinq dernières années.

Kenin, 21 ans, a eu la chance de faire ses débuts en Fed Cup en finale de 2018 contre la République tchèque, remportant un set contre Barbora Strycova et Katerina Siniakova pour acquérir de l’expérience. En 2019, elle a perdu contre Ashleigh Barty avant de remporter la première victoire de la Fed Cup contre Timea Bacsinszky en avril à San Antonio.

À Melbourne, Sofia était au-dessus de tous ses rivaux, battant Garbine Muguruza dans le match pour le titre après un set down pour devenir la plus jeune championne de Melbourne depuis 2008, entrant dans le top 10 avec style en tant que plus jeune débutante américaine depuis Serena Williams en avril 1999.

“Tout est encore flou pour moi; je ne peux pas croire ce qui s’est passé”, a déclaré Kenin. “J’ai l’impression de faire de grandes choses pour le tennis américain; c’est un tel honneur. J’ai regardé Serena; je l’ai suivie, tous les tournois qu’elle a gagnés.

C’est un sentiment spécial d’être en avance sur elle; Je suis juste super excité – j’ai hâte de concourir, de faire partie de la même équipe avec elle en Fed Cup. Quand Kathy Rinaldi m’a invitée à Prague pour jouer pour la finale, j’ai pu découvrir ce que c’est que de jouer là-bas, en jouant pour votre pays.

Je suis sûr qu’elle va me faire le plus gros câlin une fois à Everett et me dire: “ J’ai toujours cru en toi, gamin – prenons cette Fed Cup maintenant. ” Ce sera un match difficile, mais j’espère que nous aurons une chance de battre la Lettonie.

Je connais les filles de l’équipe, alors nous verrons comment ça se passe. Le nouveau format, je pense que c’est excitant. Tout le monde au même endroit et cela amène beaucoup de gens là-bas; ça va être assez occupé. Il y aura beaucoup de divertissement et de nombreux fans là-bas, donc j’espère que nous pourrons atteindre les finales de la Fed Cup; ce serait tout simplement incroyable de jouer là-bas.

La finale de la Fed Cup en 2018 a été la meilleure expérience; il y avait beaucoup d’émotions sur le terrain, donc j’adorerais rejouer en finale. Jouer à la Fed Cup est entièrement différent; J’ai l’impression de représenter mon pays, avec tant de gens derrière moi, en particulier avec Kathy sur le banc.

Il y a beaucoup d’émotions, et vous pouvez le ressentir, avec la foule qui vous soutient et tout. Vous ne voulez pas laisser tomber votre équipe et parfois ça devient trop émotif, ce qui me fait pleurer. ”