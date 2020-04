“C’est une blague, j’avais 25 as contre Sampras l’année dernière”

Wimbledon 2002 a été l’une des plus étranges de l’ère Open, avec seulement quelques têtes de série parmi les 15 premières atteignant les quarts et avec deux joueurs de ligne de base atteignant le match pour le titre. Aux côtés de nombreux autres favoris, Roger Federer a dû faire ses valises bien plus tôt que prévu, subissant une défaite 6-3, 7-6 6-3 au premier tour face à un qualifié de 18 ans, Mario Ancic, qui n’a remporté aucune ATP. avant Wimbledon!

Il y a un an, Federer a éliminé le septuple champion Pete Sampras en route vers le quart de finale, espérant en faire autant en 2002 et rêvant de remporter le titre. Cela ne pouvait pas arriver, cependant, après une performance médiocre contre Ancic, ne trouvant jamais le rythme au service et permettant à Mario de contrôler les points et d’avoir le dessus tout le temps.

Il y avait beaucoup d’histoires sur la vitesse de la surface cette année-là et Federer ne doutait pas qu’elle était beaucoup plus lente qu’en 2001, frappant à peine des as et ne pouvant pas utiliser le tir initial comme arme. Très déçu, Federer n’a pas pu trouver le moyen de décrire la défaite lors de la conférence de presse, affirmant qu’il devait travailler dur pour le swing nord-américain à venir après des sorties précoces à Roland-Garros et à Wimbledon.

“Mario mérite d’être traversé parce que je n’arrivais pas à trouver les bons coups au bon moment. Cela fait mal, surtout dans un Grand Chelem sur cinq sets où je pense que je suis le meilleur joueur. Aujourd’hui, c’était tout simplement dommage .

Je n’arrivais pas à comprendre son service, luttant pour lire le tirage au sort. Il est également revenu assez bien. J’ai senti dès le début que mon service n’était pas là; J’ai essayé d’apporter autant de premiers services que possible, mais dès que je voulais aller plus fort et frapper un as, ça ne rentrait pas.

Les conditions sont beaucoup plus lentes par rapport à l’année dernière. Je n’ai pas regardé les statistiques mais je pense avoir touché un as. C’est une blague, car j’avais environ 25 contre Pete l’année dernière. Je ne sais pas ce qui a mal tourné aujourd’hui, mais mon service n’était pas là du tout.

J’attendais beaucoup ce tournoi avec impatience, surtout quand j’ai entendu que nous allions jouer sur le court central; c’est un endroit spécial là-bas et j’adore y jouer. Après ces matchs contre Pete Sampras et Tim Henman l’année dernière, c’est un choc de perdre comme ça aujourd’hui; Je suis très déçu. Je vais devoir travailler dur et revenir plus fort pour le swing dur américain. ”