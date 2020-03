“C’est une boucle de répétition constante” – Stefanos Tsitsipas envoie un message après la perte

Le professionnel grec de 21 ans Stefanos Tsitsipas a obtenu son billet pour la deuxième finale consécutive à Dubaï. L’année dernière, il a été battu par Roger Federer en finale et cette année, Novak Djokovic a culminé ses espoirs de titre à Dubaï.

Après sa défaite aux Emirats Arabes Unis, Tsitsipas n’a pas été démotivé. Il a accepté sa défaite et était optimiste quant à ses prochains jours sur le circuit ATP.

«Continuez à échouer jusqu’à ce que vous arriviez, je suppose. C’est une boucle de répétition constante, essayant de s’améliorer, essayant de se répéter et d’apprendre de ses erreurs. À tous les jeunes, croyez en vous, ça va venir. C’est de la patience et du dévouement pour ce que vous aimez », a-t-il déclaré.

Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic

Sur les 11 finales ATP que le pistolet grec a disputées au cours de sa carrière, Tsitsipas en a perdu six. Et sur ces six défaites, cinq de ses défaites étaient aux mains des concurrents des «Big Three».

Il a perdu deux finales contre Rafael Nadal et Novak Djokovic, et une contre Roger Federer. Stefanos n’a pas encore remporté de titre après avoir triomphé des seigneurs du tennis liège dans le match de championnat.

«Novak Djokovic a donné plus que moi» – Stefanos Tsitsipas

Djokovic remportant son titre, le Serbe a enregistré sa 21e victoire consécutive sur le circuit ATP. Et la séquence de huit victoires consécutives de Tsitsipas a pris fin, ce qui a commencé à Marseille la semaine dernière.

“Je ne ressens pas vraiment grand-chose, honnêtement”, a déclaré Tsitsipas. «Je pense que je me suis senti plus heureux la première année quand j’ai fait la finale. C’est sûr, je suis fier de moi parce que j’ai fait preuve d’une bonne discipline et j’ai réussi à jouer de même cette année. “

“Mais c’est un peu décevant d’essayer si dur et beaucoup et de ne pas vraiment obtenir le résultat final que vous voulez. Pour sûr, j’aimerais me voir tenant ce trophée. Bien sûr, il a donné plus que moi et il le mérite. »

Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic

Samedi, Novak Djokovic a gagné 565 705 $ US en prix et 500 points de classement ATP, tandis que Tsitsipas a reçu un chèque de 284 485 $ US et 300 points ATP.