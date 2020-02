“C’est une grande avance pour Wimbledon” – Stefanos Tsitsipas annonce sa participation au Queen’s Club

Stefanos Tsitsipas fait partie des joueurs sélectionnés pour les légendaires championnats de tennis du Queen’s Club. Le prestigieux événement sur gazon a invité une compétition de qualité au fil des ans.

Cette année, deux des 10 meilleurs joueurs ont déjà confirmé leur participation (Daniil Medvedev est l’autre). En plus de cela, le champion en titre Feliciano Lopez sera en ville pour garder son fort.

L’événement estival britannique espère également accueillir l’un de ses plus grands fils, l’ancien champion de Wimbledon, Andy Murray. Cependant, les choses semblent sombres avec la blessure de Murray qui recule chaque fois qu’un retour semble possible.

Pour l’instant, regardons ce que la jeune star grecque Tsitsipas avait à dire sur sa participation.

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Voici ce que Stefanos Tsitsipas avait à dire sur le club de la Reine –

“Salut tout le monde, je suis très heureux d’annoncer que je participerai au Queen’s Club cette année. Pour moi, ça a toujours été passionnant de jouer ici. C’était passionnant de jouer à la finale de Nitto il y a quelques mois et de remporter ce trophée. »

Stefanos a également déclaré que l’événement était un excellent échauffement avant Wimbledon.

Et c’est une excellente avance pour Wimbledon et un grand événement que j’aime vraiment jouer. Et la foule donne toujours un bon soutien qui touche mon cœur et apporte beaucoup de positivité dans ma performance globale. En tant qu’athlète, j’aime être ici à jouer sur l’herbe dans l’un des plus beaux et prestigieux clubs de tennis. Pas seulement au Royaume-Uni, mais partout dans le monde. »

Tsitsipas a récemment retrouvé la forme après un Open d’Australie terne et une sortie anticipée à Rotterdam. Il a émergé comme le vainqueur de l’événement Open 13 à Marseille. Même s’il s’agissait d’un événement ATP 250, cela a apporté beaucoup de points positifs pour le jeune Grec.

Avez-vous hâte de voir Stefanos Tsitsipas au Queen’s Club?