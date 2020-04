“C’est une ligne d’arrivée sans fin” – Martina Navratilova réagit à l’annulation de Wimbledon

La vague de suspension du tournoi continue après que le All England Lawn Tennis Club se soit incliné devant la situation inévitable. Ils ont annulé les championnats de Wimbledon 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La nouvelle a suscité une réaction émotionnelle de toute la fraternité de tennis, y compris la championne de neuf fois de Wimbledon Martina Navratilova.

Le coronavirus mortel a déjà fait des ravages sur le calendrier du tennis sans aucune certitude pour l’avenir. En conséquence, Martina Navratilova a expliqué l’impact de la situation actuelle sur chaque joueur en exprimant sa déception face à l’annulation du plus ancien tournoi du Grand Chelem.

La reine de Wimbledon réagit à l’annulation

Navratilova a expliqué que la décision n’était pas inattendue. Elle a compris il y a un mois que les Championnats de Wimbledon 2020 devraient être suspendus. Cependant, elle ne voyait pas comment c’était possible.

«Le tennis est un luxe, espérons-le, nous pourrons revoir ces incroyables joueurs jouer. Mais pour le moment, il s’agit de rester en sécurité, de rester en bonne santé et d’essayer de faire sa part », a déclaré Navratilova dans une interview avec Tennis Channel.

«Tout le monde est dans le même bateau»: Martina Navratilova

L’Américain a expliqué en détail que la suspension de la tournée de tennis est difficile pour chaque joueur. Navratilova a expliqué que les joueurs jeunes, d’âge moyen et plus âgés seront tous affectés par la crise.

«C’est une ligne d’arrivée sans fin. Vous ne savez pas où est la ligne d’arrivée. Vous ne savez pas quand commencer la formation pour quoi. Encore une fois, tout le monde est dans le même bateau. Mais pour certains, c’est plus difficile que pour d’autres », a-t-elle déclaré dans une interview à Power Sportz.

Selon Martina, les jeunes manquent sur l’amélioration et un match contre les joueurs les mieux classés, comme Coco Gauff.

“C’est là que vous apportez de grandes améliorations lorsque vous êtes si jeune. Les joueurs intermédiaires sont un peu coincés », a-t-elle ajouté.

Elle a également expliqué que pour les joueurs plus âgés comme Roger Federer et Serena Williams, le temps n’est pas leur ami. Ils ont donc essentiellement perdu cette année cette opportunité. Il s’agit donc de situations différentes pour différentes personnes.

“Je ne peux pas imaginer si je jouais encore. Je suis dans la trentaine et je veux jouer, passer par là, c’est comme, je suis une personne tellement orientée vers les buts et maintenant vous n’avez plus de but parce que vous ne savez pas ce qui va se passer », a conclu Navratilova.

Martina a raison dans son explication car il pourrait y avoir une grande incertitude parmi les joueurs. Les joueurs ne savent pas quand le prochain tournoi aura lieu. Nous espérons que le coronavirus disparaîtra bientôt et que la tournée de tennis reprendra.

