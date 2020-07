C’est une question très difficile pour tous les joueurs en ce moment

L’ancienne n ° 2 mondiale Vera Zvonareva a déclaré que remporter le match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin reste l’une de ses plus grandes réalisations dans le tennis et a également parlé de la situation délicate de jouer à l’US Open à New York en août.

Vera Zvonerava sur sa médaille olympique et le prochain US Open

S’adressant à RT Sport, la Russe a déclaré que remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin était l’une de ses plus grandes réalisations. « L’une des plus grandes victoires pour moi est de battre Li Na qui est une super star chinoise.

Je jouais contre elle pour la médaille de bronze à Pékin. Ce fut une victoire très spéciale pour moi. Vous attendez les JO, vous y allez et vous perdez ensuite votre demi-finale. Mais vous avez encore une chance de gagner une médaille. Vous avez donc perdu le match, vous êtes très déçu, mais vous devez tout de même revenir le lendemain et tenter d’obtenir cette médaille de bronze.

Et si vous ne le faites pas, vous savez que vous vous sentez comme vous avez terminé quatrième, mais vous n’avez rien. Vous vous êtes battu si fort mais à la fin de la journée, vous n’avez rien. Je ne pouvais pas dormir après ma défaite en demi-finale, mais je devais quand même aller là-bas et concourir.

J’ai fait de mon mieux, j’ai joué un excellent tennis. « Le Russe dit également que jouer à l’US Open reste une décision difficile pour la plupart des joueurs dans le scénario actuel car ils doivent tenir compte de la situation sanitaire actuelle aux États-Unis ainsi que des inquiétudes concernant le prix en argent. et classement des points.

«Je pense que c’est une question très difficile pour tous les joueurs de tennis en ce moment. D’une part, tout le monde veut concourir et partir, surtout, vous savez, jouer à New York est toujours quelque chose de spécial. Mais en même temps, tout le monde est un peu préoccupé par la situation sanitaire, les mesures qui seront prises.

Tout le monde n’est pas encore sûr de pouvoir voyager aux États-Unis pour le moment, car il n’y a pas tellement de vols. Certaines personnes obtiennent toujours un visa pour aller aux États-Unis et vous savez que certains consulats sont toujours fermés. Bien sûr, il y a une chance (d’une épidémie).

Lorsque vous avez 256 joueurs célibataires voyageant de différentes parties du monde à prendre l’avion avec les membres de leur équipe. De plus, il y aura 128 joueurs en double. Bien sûr, c’est un risque élevé. Il est peut-être un peu tôt pour avoir des compétitions, car le tennis est très très international.

Les joueurs sont désormais préoccupés par les points et les classements. S’ils ne jouent pas, ils chuteront dans le classement contrairement aux autres joueurs qui pourront jouer pendant cette période. « Vera Zvonareva est une ancienne n ° mondiale.

2. Ses plus grandes réalisations incluent la victoire au Indian Wells Masters 2009 et la finale des championnats WTA Tour 2008, Wimbledon 2010 et US Open 2010. En double, elle a remporté quatre titres du Grand Chelem – deux en double féminin et deux en double mixte.

Elle est revenue sur le circuit après être devenue mère et est actuellement classée n ° 268 en simple et n ° 102 en simple.