“C’est une réalisation incroyable”, déclare Thiago Seyboth Wild après avoir terminé la semaine de rêve avec un titre

Thiago Seyboth Wild a commencé l’Open du Chili avec une seule victoire de niveau ATP Tour à son actif, mais à la fin de la semaine, il a non seulement porté son record à 7-5, mais il est également reparti avec le titre.

Le Brésilien a remporté sa première victoire de haut niveau à Rio la semaine dernière et, après avoir reçu un joker pour l’événement de Santiago, il a remboursé la confiance des organisateurs en allant tout de suite.

Seyboth Wild est devenu le plus jeune Brésilien à remporter un titre ATP en battant le deuxième tête de série Casper Ruud 7-5, 4-6, 6-3 en deux heures et 17 minutes.

Né pour être SAUVAGE 🤟🇧🇷 @ thiagoswild devient le plus jeune vainqueur du titre brésilien du circuit ATP, battant Ruud 7-5 4-6 6-3 à Santiago! pic.twitter.com/R04fAHSP2T

– Tennis TV (@TennisTV) 1er mars 2020

Après que le match ait commencé avec trois pauses consécutives avec Seyboth Wild ayant initialement l’avantage, Ruud a égalisé à 3-3 puis a réclamé le set dans le match 12.

Cependant, le champion junior de l’US Open 2018 a revendiqué une seule pause dans le jeu neuf du deuxième set pour égaliser et une pause précoce dans le troisième set, mais a scellé l’affaire.

“C’est une réalisation incroyable. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé », a déclaré Seyboth Wild. «Je dois juste tirer le meilleur de la semaine et continuer pour le reste de la saison.

«Au fil des matchs et je me sentais sur le terrain, j’avais l’impression de pouvoir aller pas à pas. Quand je suis arrivé en finale, je devais jouer comme un autre match, comme si j’avais joué toute la semaine et tenter ma chance. »

