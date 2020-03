“C’est une rivalité, mais c’est aussi une amitié”

Roger Federer et Rafael Nadal ont créé l’une des rivalités les plus intenses de l’histoire du sport. Ils ont occupé les deux premières places du classement ATP en continu de juillet 2005 à août 2009 et sont les deux seuls hommes de l’histoire du tennis à avoir terminé 6 saisons aux deux premières places du classement ATP.

De 2006 à 2008, ils ont joué dans toutes les finales de l’Open de France et de Wimbledon. Leur finale de Wimbledon 2008 a été saluée comme le plus grand match de tous les temps par de nombreux analystes de tennis de longue date. Leur finale de l’Open d’Australie 2017 a été l’une des finales majeures les plus attendues de l’histoire du tennis.

Ils se sont également rencontrés en demi-finale des championnats de Wimbledon 2019, où Federer a battu Nadal en quatre sets. D’autres matchs considérés comme particulièrement notables incluent la finale de l’Open d’Italie 2006, la finale de Wimbledon 2007 et la finale de l’Open d’Australie 2009, chaque match allant à cinq sets.

Leur course du Grand Chelem semble plus proche que jamais avec Rafa respirant le cou de Federer. Il siège à 19 ans tandis que Federer a 20 ans. Le prochain Grand Chelem sera Roland Garros. Lors d’une récente interview, Nadal a parlé de sa relation avec le champion suisse: «Nous avons une belle histoire ensemble», a-t-il déclaré à CBS46.

«Nous avons une carrière très longue et nous nous affrontons dans les tournois les plus importants depuis si longtemps. En même temps, je pense que nous créons des choses positives pour la charité, en particulier des événements comme nous l’avons fait au Cap, en Afrique du Sud il y a quelques semaines. C’est une rivalité bien sûr mais en même temps c’est une amitié ».