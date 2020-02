Avec l’annonce que Roger Federer a subi une opération au genou et a retiré l’Open de France et tous les tournois qu’il devait jouer jusqu’à la saison sur gazon, le directeur du tournoi de Roland Garros, Guy Forget, a déclaré que c’était une sage décision de la part de Federer depuis son retour. sur terre battue pour disputer les matchs du meilleur des cinq sets après une telle opération ne serait pas souhaitable.

S’adressant à L’Equipe, Forget dit: “J’ai reçu un appel de son agent au téléphone (Tony Godsick). Roger a subi une petite opération hier. Il devra être en rééducation post-opératoire pendant quatre semaines. Si vous commencez trop tôt , le genou peut gonfler.

Je comprends très bien qu’il peut être compliqué pour lui de reprendre sur terre battue pour des matchs de cinq sets après une telle pause. C’est une sage décision. Ce (la chirurgie) n’est pas trop grave. A partir d’un certain âge, et on le voit malheureusement aussi par exemple avec Jo (Tsonga) ou Richard (Gasquet), le corps devient fragile.

Chaque match, chaque tour a des conséquences. On voit qu’il y a des surfaces plus difficiles que d’autres, comme l’Open d’Australie ou l’US Open. La répétition du “freinage” sur les surfaces synthétiques crée un microtraumatisme. “

Forget ajoute que si Federer manquera certainement à Paris, l’impact sur un tournoi comme Roland Garros serait moindre que pour un tournoi comme Bâle, qui dépend fortement des Suisses. “Pour un tournoi du Grand Chelem, l’absence de quelqu’un comme Federer restera toujours moins problématique que pour, disons, le tournoi de Bâle.

Évidemment, vous aimez toujours avoir le meilleur. La carrière de Roger avait été remarquable l’année dernière (jusqu’à la demi-finale) et vous vous dites que cela aurait été formidable de voir ce qu’il aurait pu redonner cette année. Mais la force d’un tournoi du Grand Chelem, c’est qu’il se passe beaucoup de choses à chaque fois.

C’est là que les joueurs écrivent l’histoire. Cette année à Roland Garros, nous allons avoir l’inauguration de la toiture du court Philippe Chatrier. Thiem peut-il battre Rafael Nadal sur son terrain? Le numéro un mondial Novak Djokovic peut-il gagner ici pour la deuxième fois? Que peut faire Gaël (Monfils), qui aime les courts en terre battue? Vous voyez, il y a beaucoup de choses heureuses devant nous. “

Federer, âgé de 38 ans, avait déclaré que l’un de ses objectifs pour la saison était de remporter l’un des six titres majeurs – les quatre tournois du Grand Chelem, les Jeux olympiques et les finales Nitto ATP. Avec l’australien et maintenant l’Open de France disparu, il devra anticiper la seconde moitié de la saison pour atteindre son objectif pour la saison.