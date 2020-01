“C’est vraiment émouvant”, Coco Gauff, sensation américaine pour adolescents

L’attaquant américain de 15 ans s’est vraiment ouvert dans une interview après le match à la suite d’un affrontement en trois sets qui a remporté une victoire monumentale pour la sensation de l’adolescence sur la vétérane roumaine Sorana Cirstea.

En fait, l’adolescent d’Atlanta, 15 ans, le plus jeune joueur à être classé dans le top 100, a dû sonder un combat sans relâche avant de remporter le match 4-6, 6-3, 7-5. En dehors de cela, commençant le deuxième set après avoir obtenu une tête lourde de la Roumaine de 29 ans, l’adolescente alléchante, Coco Gauff, a intensifié son agressivité pour monter de niveau, mais s’est rapidement retrouvée à 0-3.

Néanmoins, le 67e Seed American a pris le contrôle du match après cela et a remporté six points consécutifs pour saisir le deuxième set, tandis que le dernier set avait été témoin d’un radeau de coup droit puissant à côté de quelques sorties sur le net du joueur de 15 ans qui a finalement a rompu avec la Roumaine de 29 ans, et Coco a atteint le troisième tour lors de son premier Open d’Australie où elle rencontrera la troisième tête de série japonaise Naomi Osaka.

Pendant ce temps, après la victoire, exprimant un ton étonnant sur sa relation avec les fans australiens qui l’ont prise comme favorite cette année, l’émouvante âgée de 15 ans a déclaré dans une interview d’après-match mercredi 22 janvier, “C’est tellement incroyable.

Honnêtement, je ne pensais pas que j’aurais autant de soutien en Australie… .les gars m’ont encouragé dans ce match quand j’étais en baisse 3-0 et vous m’avez vraiment fait croire et c’est vraiment très émouvant parce que je n’aurais jamais pensé que cela arriverait avec combien de personnes me soutiennent.

Honnêtement, je ne sais pas (pourquoi les fans l’ont embrassée) mais je suis content d’avoir leur soutien. Je pense qu’ils m’aiment un peu donc j’espère que je pourrai continuer. ”