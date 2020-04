«C’était assez bizarre» de reprendre l’entraînement grâce à un permis spécial

Jan-Lennard Struff a récemment reçu un permis spécial pour reprendre l’entraînement. Le numéro mondial est basé en Allemagne, où les mesures contre la pandémie de coronavirus ont été légèrement courbées pour lui permettre de continuer à travailler en attendant l’expiration de la suspension du Tour professionnel.

Cependant, certaines conditions s’appliquent. “Nous ne pouvons nous entraîner que si nous sommes deux”, a déclaré Struff aux médias allemands, selon We Love Tennis FR. “C’est soit avec mon entraîneur, soit avec mon partenaire d’entraînement.

Les appareils de désinfection sont là, nous gardons strictement la distance nécessaire. La formation se déroule actuellement afin que nous puissions jouer un peu, trouver nos repères. »Être autorisé à contourner les règles, même de manière très stricte et contrôlée, n’est pas bien vu, mais l’Allemand a expliqué sa nécessité.

“[Playing two or three times] est suffisant », a déclaré Struff à Süddeutsche Zeitung, selon T365. “Ce sont les petits pas qui se sentent bien en ces temps. Je peux comprendre que de telles exemptions pour les athlètes soient considérées de manière critique par le reste de la population dans la situation actuelle, mais c’est aussi mon travail, et nous avons des exigences strictes ».

Bien que l’on ne sache toujours pas si la saison de tennis reprendra en juillet, Struff est heureux qu’il ait à nouveau la possibilité de s’entraîner: “C’était l’une des plus longues périodes que j’aie connues sans tenir une raquette et c’était aussi étrange de pouvoir rester en forme sans frapper les balles.

Quand j’ai rejoué pour la première fois, c’était franchement assez bizarre et je ne me sentais pas bien. Et puis très vite vous reprenez le rythme ».