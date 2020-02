«C’était comme être au bord d’une falaise» – Novak Djokovic décrit une grande évasion étonnante à Dubaï

Novak Djokovic a déclaré que faire face aux balles de match contre Gael Monfils à Dubaï était “comme être au bord d’une falaise”.

Djokovic était au bord de l’élimination en demi-finale vendredi, mais a réussi à battre trois balles de match avant de renverser la vapeur et de remporter le set décisif.

Le match a souligné à quel point le monde de l’ombre est difficile à ranger, et il dit que tout se résume à la croyance.

«Je ne veux pas que ça sonne comme un drastique. Mais affronter des points de match pour un athlète, c’est comme être au bord d’une falaise », a déclaré Djokovic à la presse après le match.

«Vous savez qu’il n’y a pas de retour possible. Donc, vous devez sauter par-dessus et essayer de trouver un moyen de survivre, je suppose, et prier pour le mieux et croire que vous pouvez y arriver – Qu’il y a quelque chose qui va vous aider.

“C’est l’une des choses que je ressens en ce moment. «D’accord, à un point, à un coup. il n’y a pas de retour en arrière. Voilà. »J’accepte la situation et j’essaie d’en tirer le meilleur parti.

«Je me suis installé sur le terrain, quelque chose de concret que je fais en ce moment et essaye de rester dans le présent.

“Et je ne permets pas à mes pensées de trop circuler, je me concentre [instead] sur la respiration et juste exécuter le coup suivant. “

