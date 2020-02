“C’était comme un match de football”, explique Simona Halep après avoir devancé Ons Jabeur dans un affrontement de deux heures

Elle ne sait pas très bien comment elle a survécu, mais Simona Halep est en quart de finale des championnats de tennis hors taxes de Dubaï après une brillante victoire de retour contre Ons Jabeur.

La tête de série a surmonté un set d’ouverture cauchemardesque et a ensuite sauvé une balle de match dans le décideur pour passer devant Ons Jabeur, remportant 1-6, 6-2 7-6, (9-7) en exactement deux heures.

Dans un match où les supporters tunisiens et roumains se sont affrontés dans les tribunes, c’est Jabeur qui a dominé le premier set avec deux interruptions de service, mais Halep a riposté au deuxième avec trois interruptions, bien que le Tunisien ait obtenu une pause de retour. .

Halep, double vainqueur du Grand Chelem, a pris l’avantage au début du match avec une pause dans le deuxième match, mais Jabeur était de retour au niveau du service dans le septième match et il est donc allé au bris d’égalité.

La Roumaine a saisi une mini-pause au début et s’est retrouvée avec trois balles de match, mais la Jabeur non classée a remporté quatre points consécutifs non seulement pour sauver les balles de match, mais aussi pour façonner sa propre balle de match.

Halep a repoussé la balle de match et a remporté les trois derniers points pour remporter le match.

«C’était comme un match de football ou un match de Fed Cup. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait sur le terrain. Tout le monde était avec beaucoup d’énergie, nous avons donc dû faire de notre mieux. Je pense que c’était un super match », a-t-elle déclaré à WTATennis.com.

«La seule chose que vous devez faire lorsque vous n’avez pas de rythme pendant le match, il suffit de baisser la tête et de se battre pour chaque balle. Vous ne savez jamais quand vous pouvez gagner une balle facile ou une balle difficile. Ce que je devais faire, c’était juste me battre. Je suis vraiment fier de pouvoir faire ça. “

Elle affrontera Aryna Sabalenka en quart de finale après la huitième tête de série biélorusse Elise Mertens de Belgique 6-4, 6-3.

Karolina Pliskova, deuxième tête de série, a eu une journée facile au bureau en battant Kristina Mladenovic de France 6-1, 6-2 pour organiser un affrontement des huit derniers contre Elena Rybakina.

La neuvième tête de série Garbine Muguruza est également toujours en vie alors qu’elle se battait devant Veronika Kudermetova, battant la Russe 7-5, 4-6, 6-4.

“Il y a beaucoup de choses que j’aurais pu faire mieux”, a déclaré l’ancienne n ° 1 mondiale après sa victoire.

“Mais je suis ravi de m’être donné une autre occasion d’être dans les quartiers.”

L’Espagnol affrontera Jennifer Brady pour une place en demi-finale après que l’Américaine, qui a assommé Elina Svitolina au premier tour, a battu la finaliste de Roland Garros Marketa Vondrousova 4-6, 6-4, 6-1.

