«C’était décevant de voir 32 têtes de série à Wimbledon»

En commençant la saison au 30e rang, Roger Federer a été l’une des prochaines stars à surveiller en 2001, remportant le premier titre ATP à Milan et battant les États-Unis en Coupe Davis presque tout seul. Après les quarts de finale à Miami, Monte-Carlo et Roland Garros, Roger a surpris Pete Sampras à Wimbledon en route vers les huit derniers, perdant contre Tim Henman là-bas et souffrant d’une blessure à l’aine qui l’a éloigné du terrain entre Gstaad et les États-Unis. Ouvert.

De retour à New York, Federer a battu Lars Burgsmuller au premier tour et Robby Ginepri au second pour se retrouver dans les 32 derniers. Le Suisse n’a eu besoin que d’une heure et 25 minutes pour renvoyer l’Américain 6-2, 7-5, 6-1, repoussant les cinq chances de pause et gagnant six pauses pour contrôler le tableau de bord, en particulier dans les sets un et trois.

Ginepri était classé 327e et Federer a admis qu’il ne savait rien de lui, avait besoin de temps pour comprendre son jeu et la meilleure façon d’imposer ses coups. De plus, Roger a été interrogé sur Wimbledon et sur le fait qu’ils avaient introduit 16 graines au lieu de 32 pour la première fois de l’histoire.

Le jeune Suisse n’était pas fan de cette règle, car elle emporte des matchs potentiellement passionnants au premier ou au deuxième tour. “Ouais, je pense que j’ai mieux joué aujourd’hui qu’au premier tour; je me suis vraiment bien comporté.

Je n’avais aucune idée de qui était Ginepri; J’ai dû découvrir un peu comment il joue. Je savais qu’il se tiendrait sur la ligne de fond sur mon service et jouerait très agressif; c’est pourquoi je m’en suis bien sorti. Je pense que le premier set était essentiel pour moi, juste pour entrer dans le match.

Je peux également être satisfait de la façon dont j’ai servi. Je dirais que je suis à environ 95% en ce moment. Je ressens cette blessure à l’aine lorsque je pousse fort, mais cela ne devrait pas être un problème si je ne glisse pas. Pour Wimbledon, mon objectif était de me classer parmi les 16 premiers et, soudainement, ils avaient 32 têtes de série.

J’étais un peu déçu à ce sujet; cela enlève des matchs potentiellement importants dans les deux premiers tours. Quoi qu’il en soit, le gars qui va gagner le tournoi n’a pas vraiment d’importance à qui il joue dans les premiers tours. ”