“ C’était irréel de gagner des titres consécutifs, mais je dois m’améliorer davantage ”

Il y a un peu plus d’un an, Andrey Rublev était classé en dehors du top 100, luttant pour retrouver la forme après une méchante blessure au dos subie à Monte-Carlo en 2018. Le Russe a amélioré sa position de classement après la dernière manche à Hambourg en juillet dernier, stupéfiant Roger Federer à Cincinnati en route vers le quart de finale et se qualifie également pour les 16 derniers à l’US Open.

Le natif de Moscou a remporté le titre dans sa ville natale, clôturant la saison avec quatre victoires à la finale de la Coupe Davis pour la Russie et espérant plus de la même chose à la Coupe ATP début janvier. Au lieu de Rublev, la Russie a choisi de jouer avec Daniil Medvedev et Karen Khachanov, Andrey ayant choisi Doha comme premier arrêt en 2020, battant les quatre rivaux pour soulever le trophée et répétant la même chose à Adélaïde la semaine suivante pour conclure 500 points et 15 victoires consécutives avant qu’Alexander Zverev ne le fasse sortir au quatrième tour de l’Open d’Australie.

Déterminé à améliorer son jeu, le Russe avait travaillé dur pendant l’intersaison et cela a payé pour lui, se tenant comme l’un des joueurs de la saison jusqu’à présent et espérant plus de la même chose une fois la saison reprise, actuellement interrompue par un coronavirus au moins jusqu’en juin.

Andrey aimerait améliorer son jeu mental et défier les rivaux du haut dans ce segment, sans penser à de grands objectifs et essayer de garder la pression sur son dos autant que possible. “J’ai fait un début de saison incroyable, c’est incroyable”, a déclaré Rublev à ATP Uncovered présenté par Peugeot.

“C’était un peu étrange parce que, pendant cette pré-saison, je me disais:” Je ne travaille pas assez, je dois travailler plus fort et mieux. Si je veux être à un bon niveau, ce n’est pas le jeu ” ; J’ai besoin de faire quelque chose de mieux et de plus dur, d’avoir une meilleure attitude et de jouer plus intelligemment.

L’ambiance n’était jamais suffisante mais au final, quand j’ai commencé la saison, tout allait plus que bien. J’ai essayé de travailler dur chaque jour, sans rien attendre. Bien sûr, l’objectif était d’obtenir les meilleurs résultats possibles, mais je n’y pensais pas, je travaillais dur régulièrement.

Si je perds au premier tour, au moins je sais que j’ai fait de mon mieux et c’est tout. Si je fais de mon mieux et que je fais le troisième ou le quatrième tour, c’est encore mieux. Je me souviens quand j’ai gagné Doha, la plupart des membres de mon équipe me disaient de me retirer d’Adélaïde.

Pourtant, sans adversaire au premier tour, je voulais y arriver et voir comment je me sens, avoir assez de temps pour me retirer s’il y avait des problèmes physiques. J’ai commencé à jouer de mieux en mieux et j’ai finalement remporté le titre.

Chacun a ses propres problèmes auxquels il doit faire face et apprend à les défier activement pour grandir. Je n’avais jamais remporté deux titres en un an auparavant et maintenant j’ai remporté deux trophées d’affilée, même si je dois accepter que ce ne sera pas toujours comme ça, car il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler.

La chose la plus importante pour moi est de trouver un moyen de gérer les mauvais jours et les mauvaises semaines et d’améliorer la partie mentale de mon jeu; Je pense que je suis le pire des 20 meilleurs joueurs de ce segment. Je regarde vers l’avant et nous verrons ce qui va se passer.

Quoi qu’il arrive, soyez positif, faites de votre mieux; c’est tellement simple. L’objectif principal de cette année est d’être mentalement fort et positif chaque jour. ”