Karolina Pliskova, n ° 3 mondiale, dit qu’elle est désolée que les Jeux olympiques aient été annulés cette année, mais que c’était la bonne décision compte tenu des circonstances actuelles. Dans une interview exclusive sur le site Tenisovysvet.cz, Pliskova a déclaré: “Je suis désolé, car j’ai beaucoup aimé les Jeux olympiques et l’ambiance, mais pour le moment, il est juste que cela ait été reporté.

J’espère que je regarderai les Jeux l’année prochaine. Toute la saison sera très différente et à bien des égards inhabituelle. Jusqu’à présent, je ne peux pas imaginer, après l’US Open sur le béton pour passer immédiatement à l’argile et se préparer pour le Grand Chelem de Paris.

Mais le temps est compté, nous verrons combien cela peut arriver au final. Maintenant, c’est difficile à deviner. Dès le début, j’ai perçu que les classements seront gelés, et c’est la bonne solution pour moi. “Parlant de la pause forcée imposée aux joueurs de tennis en raison de la crise sanitaire mondiale, Pliskova dit:” C’est désagréable, bien sûr, mais ce qui peut être fait.

C’est la même chose pour tout le monde. Le tennis et le sport en général ne sont plus l’essentiel maintenant. Avec le début des tournois en juin, je ne le vois pas très optimiste. Je suis seul sans mon équipe, sans entraîneurs. Je me prépare avec Michal (manager et mari Michal Hrdlička, nous avons un plan et je vais en conséquence.

J’essaie de lire beaucoup, je fais mes devoirs et parfois on se promène à la campagne. C’est inconfortable pour tous, il faut se comporter de façon responsable, mais en même temps pas paniquer. Pour essayer de protéger principalement leurs proches et la génération plus âgée.

Je n’ai d’informations que dans les médias, je n’ose deviner comment elles vont évoluer. Quoi qu’il en soit, j’espère que tout reviendra bientôt à la normale et que nous pourrons tous le faire. “Pliskova ajoute qu’elle essaie de prendre les précautions nécessaires prescrites par les autorités.

“Nous essayons de minimiser les contacts. Même au sein de la famille. Bien sûr, je porte un masque, en essayant de renforcer l’immunité. Je me lave souvent les mains. J’y réfléchissais et on devrait trouver quelque chose de positif dans chaque situation. J’ai été en le circuit de tennis depuis dix ans, parcourant le monde, jouant des tournois semaine après semaine, sous beaucoup de pression, les nerfs constamment en course. Cette pause forcée me donnera une pause, je pense que j’en avais déjà besoin. ”