“C’était le début de ma carrière” – Maria Sharapova s’ouvre dans une interview franche

Alors que la poussière retombe sur sa retraite du tennis, Maria Sharapova a accordé une interview à World Team Tennis. Parlant à Daniela Hantuchova, Maria a exprimé ses sentiments chaleureux envers l’événement et comment cela l’a aidée dans sa carrière.

L’annonce de la retraite de Sharapova est sortie de nulle part. Elle souffrait de blessures, c’est vrai, mais elle faisait partie de la tournée WTA depuis si longtemps que l’annonce était choquante. Une carrière s’étalant sur près de 20 ans nous a procuré, nous les fans, une tonne de divertissement.

Maria Sharapova s’entretient avec Hantuchova

Daniela Hantuchova, une ancienne joueuse elle-même, a demandé à Sharapova ce que l’événement World Team Tennis signifiait pour elle.

«Je fais partie de cet événement depuis que je suis petite, depuis que j’ai remporté des titres majeurs. C’est l’événement qui m’a donné l’expérience dont j’avais besoin à cet âge. Je voyageais de ville en ville, en compétition chaque nuit. Je me souviens d’avoir quitté l’équipe mondiale de tennis et de gagner un petit tournoi WTA et ce fut vraiment le début de ma carrière. »

La Russe a même fait une petite blague sur sa retraite alors qu’elle s’excusait auprès des fans de ne pas avoir joué.

«Je suis très reconnaissant des opportunités de pouvoir encore se présenter sur les courts. Désolé, je ne joue pas ce soir, mais pour une bonne raison. De bons souvenirs d’être de retour ici. “

Alors que Sharapova concluait son monologue, Hantuchova a mentionné que le duo avait joué les uns contre les autres lors de l’événement. Le couple a partagé un rire lorsque Sharapova a répondu en demandant “m’as-tu battu?”

Non, Daniela ne l’a pas battue à l’épreuve de tennis par équipe mondiale. Comme elle le mentionne, Daniela n’a battu Sharapova qu’une seule fois dans sa carrière.

Maria Sharapova

Maria Sharapova a peut-être pris sa retraite du tennis professionnel, mais sa vie publique est loin d’être terminée. Une icône à travers le monde, Maria continuera de diriger ses activités commerciales, en particulier sa marque personnelle de bonbons, Sugarpova. Et tout comme elle l’a fait dans le tennis, elle poursuivra également la perfection dans le monde des affaires.

Le Russe sera un énorme raté sur la scène du tennis. La marque grognante, la poursuite des causes perdues, les rituels avant chaque point; ce sont tous des sites que nous avons adoré voir. Hélas, maintenant nous devons nous contenter de voir Maria avec des bonbons à la main, plutôt qu’une raquette.