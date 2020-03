“C’était le match de ma carrière” – Serena Williams à propos de jouer contre Roger Federer

Janvier 2019 a vu quelque chose d’inhabituel dans le sport du tennis alors que 43 tournois du Grand Chelem jouaient sur le même terrain. Oui, c’était Serena Williams contre Roger Federer ou le GOAT contre GOAT. De tels affrontements ont rarement lieu au tennis avec les deux meilleures raquettes Wilson bloquant les cornes l’une contre l’autre.

L’épisode emblématique du tennis a eu lieu à Perth, en Australie, lors de la Hopman Cup 2019. Federer était partenaire de sa compatriote Belinda Bencic et Williams était en tandem avec l’Américaine Frances Tiafoe.

Tout comme les adeptes du tennis, Williams avait une frousse dans le ventre avant le match, mais certainement, elle a apprécié chaque instant de “l’occasion unique”. C’était leur premier match officiel ensemble après avoir servi la tournée professionnelle pendant plus de deux décennies. .

«J’étais tellement excité, et c’était littéralement le match de ma carrière. Jouer juste quelqu’un de si grand, quelqu’un que vous admirez tellement, et un match qui signifie réellement quelque chose – ce n’est pas souvent ce qui se passe », a partagé l’as américain.

Serena Williams et Roger Federer

“Le gars est le plus grand de tous les temps” – Serena Williams sur Roger Federer

Peu importe le nombre de slams qu’elle remporte ou le nombre de records qu’elle bat, Serena essaie toujours d’assimiler les bonnes qualités des autres. Avec tous deux grandissant ensemble sur le circuit professionnel en voyageant d’un court de tennis d’élite à un autre, Roger a créé un impact sur la carrière florissante de Serena. Comme d’autres professionnels du tennis, Williams admire également le maestro suisse.

«C’était vraiment cool de jouer quelqu’un encore à son apogée, comme moi, tous les deux dans nos premiers. Je suis un peu triste que ce soit fini. Je veux dire que le gars est le meilleur de tous les temps, sur et en dehors du terrain », a déclaré Serena Williams.

Serena a l’un des services les plus rapides du jeu féminin et son arme meurtrière est redoutée par de nombreux hommes. Et ce jour-là, le troisième meilleur serveur sur la piste masculine Federer était nerveux en retournant les services de Williams. “J’étais nerveux de revenir parce que c’est un service formidable et vous ne pouvez tout simplement pas le lire”, a déclaré Federer.

Au final, l’équipe suisse a battu les Américains 4-2 4-3 (5-3). Après le match, Serena Williams a révélé qu’elle n’était pas à son meilleur. Elle a remporté un total de 16 titres de Grand Chelem en double, mais ce jour-là, elle pensait que Roger Federer avait plus d’expérience qu’elle en double.

Les fans de tennis ont appris des mois avant que l’épreuve de force «Serena vs Roger» ne se déroule le 1er janvier 2019. Ils ne voulaient pas manquer l’action historique des deux principaux joueurs et, par conséquent, tous les billets pour le match ont été vendus directement un moyen. Ce jour-là, une foule bondée de 14 029 personnes s’est présentée à la Perth Arena.