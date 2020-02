«C’était magique de battre le monde non. 1 Roger Federer sur son herbe bien-aimée ‘

En route pour Buenos Aires pour la première fois cette semaine, Borna Coric a choisi d’embrasser le swing d’argile de février au lieu de rester en Europe et de concourir en salle. Le Croate a perdu au deuxième tour contre Thiago Monteiro en deux sets, perdant de l’avance dans les moments décisifs et se dirigeant vers Rio de Janeiro où il espère une course plus profonde et quelques points sur son décompte.

S’exprimant au nom de La Nacion à Buenos Aires, Borna a couvert de nombreux aspects de son jeu, ses résultats passés et ses plans, mentionnant l’une de ses victoires les plus notables contre Roger Federer à Halle 2018. Malgré ses huit points de moins que Roger, Borna a prévalu 7-6, 3 -6, 6-2 pour remporter son premier titre ATP 500, direction Halle avec seulement deux victoires ATP sur gazon!

Borna est devenu le sixième plus jeune joueur à avoir battu Roger Federer sur gazon et le sixième à avoir remporté une victoire sur lui lors d’une finale sur gazon, après Rafael Nadal, Lleyton Hewitt, Tommy Haas, Andy Murray et Novak Djokovic. Ce fut une perte sévère pour Roger qui a gagné huit points de plus que Borna et a contrôlé le rythme avec son premier service et également dans les rallyes les plus courts où il avait un avantage clair sur son rival.

Par ailleurs, Federer a tiré pas moins de 70 vainqueurs en 97 points gagnés au total, combinés à 40 erreurs. Coric a réussi à dompter ses coups bien, frappant 49 gagnants et pulvérisant seulement 27 erreurs pour rester en contact avec le Suisse et le maîtriser dans le décideur pour célébrer l’une de ses meilleures victoires en carrière.

Federer a remporté 33% des points de retour, mais pas ceux qui comptaient le plus, convertissant l’une des quatre chances de pause et se cassant deux fois des trois chances offertes à Borna. Federer était la figure dominante dans les deux premiers sets, ne perdant que 12 points au service et gardait la pression sur Coric, y compris trois points de set dans le premier match qui se sont révélés être la partie cruciale de la rencontre.

Nous devons rendre hommage au jeune pour avoir survécu à tous les défis de l’ouverture et trouver son A-game après ce deuxième set, sauver le meilleur pour le dernier et devenir un vainqueur mérité contre le rival le plus dur possible sur cette surface.

Roger a renvoyé 40 vainqueurs de service et 30 autres de la cour, la plupart de sa volée et de son coup droit. Borna a fait de son mieux pour rester agressif et ne pas laisser Federer dicter les points, obtenant 28 services non retournés et 21 gagnants de la cour, dont dix de son coup droit qui fonctionnait comme un charme.

Roger a acquis 21 points d’avance dans le département des vainqueurs et a fait moins d’erreurs directes (17 à 19), obligeant Borna à donner le meilleur de lui-même dans les erreurs forcées pour faire du terrain et réduire le déficit s’il voulait rester compétitif.

Il l’a fait dans le meilleur style possible, en frappant seulement huit erreurs forcées tandis que Roger a compté jusqu’à 22, manquant également des deux ailes et ne pouvant pas égaler le rythme du rival de la ligne de base sur ces points, en particulier dans les échanges plus prolongés.

Federer a pris le dessus dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups (67-52), principalement grâce à ces vainqueurs de service, et un avantage de 24-20 dans les rallyes de milieu de gamme de cinq à huit coups. Cela lui a donné une énorme avance de 91-72 dans les points inférieurs à neuf coups et Coric a dû creuser profondément dans les rallyes les plus difficiles pour contourner cette pénurie, remportant 17 des 23 points les plus longs pour s’accrocher et forger son triomphe après une brillante performance. dans le set final.

“Honnêtement, je n’ai pas vu le match contre Roger trop souvent; seulement les meilleurs moments avec les meilleurs points. Je ne regarde généralement pas mes matchs, en particulier ceux que j’ai gagnés; je n’ai pas l’impression de pouvoir apprendre de ces rencontres.

D’un autre côté, je regarde ceux que j’ai perdus; Je dois les étudier de près pour apprendre de mes erreurs. Mais, bien sûr, c’était un moment magique pour battre Roger à Halle, le numéro un mondial. 1 sur sa surface dominante. ”