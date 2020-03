“ C’était mon meilleur match sur terre battue dans une carrière jusqu’à présent ”

Après des triomphes sur Michael Chang et Davide Sanguinetti, Roger Federer a atteint les 16 derniers à Monte-Carlo en 2001, trouvant la forme sur terre battue pour le premier succès au niveau Masters 1000 sur la surface la plus lente.

Dans la bataille pour le quart de finale, Federer a battu Arnaud Di Pasquale 6-1, 6-2 en 61 minutes, jouant son meilleur match ATP sur terre battue dans une carrière jusqu’à ce point et répétant le résultat de Miami quelques semaines plus tôt où il a également participé aux huit derniers matchs.

Défendant superbement son deuxième service, Federer a perdu dix points derrière le tir initial et n’a jamais fait face à un point de rupture, augmentant la pression de l’autre côté du filet et gagnant quatre pauses sur 12 occasions de marcher sur la ligne d’arrivée et de placer l’affrontement contre un autre. Français Sébastien Grosjean.

“Mon objectif pour la saison sur terre battue était d’atteindre au moins un quart de finale; c’est bien que cela se soit produit lors du premier tournoi parce que nous ne savons jamais ce qui se passera dans les semaines à venir. Les deux premiers matches se sont bien déroulés et celui d’aujourd’hui a été un encore mieux.

Je me sentais mieux, je manquais moins et tout s’est bien passé. Même si Arnaud ne se sentait pas très bien, j’ai joué un excellent match. Je suis moins sûr de mon jeu sur terre battue par rapport à d’autres surfaces; Je dois toujours être prudent car je ne suis pas entièrement détendu.

Lorsque vous prenez une pause, les choses commencent à vous sembler plus confortables. Vous faites plus de gagnants et plus d’as. Pourtant, vous devez jouer à partir de la ligne de base sur terre battue et j’aime terminer le point rapidement; c’est un changement important pour moi.

Mais pour le moment, tout va bien; Je ne me pose pas trop de questions. Je profite de mes chances pour aller plus loin, avec une opportunité de participer aux demi-finales, ce que j’ai raté contre Patrick Rafter à Miami.

Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais que dire d’autre? Je pense que c’était ma meilleure victoire sur terre battue en termes de concentration et de contrôle du début à la fin. À Rome l’an dernier, j’ai bien joué contre Medvedev mais j’ai perdu quelques matchs de suite et je me suis retrouvé 7-5 contre le troisième malgré un tennis solide. Je dominais du début à la fin, depuis la ligne de base également. ”