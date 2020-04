«C’était quelque chose de spécial pour moi de faire face à Pete Sampras»

Le 2 juillet 2001, le futur roi de Wimbledon, Roger Federer, a battu le septuple champion Pete Sampras 7-6 (7), 5-7, 6-4, 6-7 (2), 7-5 en trois heures et 41 minutes! C’était le premier et le seul match entre deux des plus grands joueurs de tous les temps, avec tous les deux pour s’assurer d’en produire un mémorable, avec le tennis sur gazon offensif complet qui ne serait guère vu sur les courts sacrés de Wimbledon depuis.

À l’âge de 19 ans et dix mois, Federer était la prochaine star, se dirigeant vers le All England Club après avoir atteint le premier quart de finale du Grand Chelem à Paris et remporté la première couronne ATP plus tôt cette année à Milan. D’un autre côté, Sampras n’était pas en grande forme cette année-là, bien qu’il ait toujours été dangereux sur ces courts, poursuivant le cinquième titre consécutif et le huitième au total et cherchant à ajouter son nom au livre des records une fois de plus.

Ce ne devait pas être pour lui ce jour-là, cependant, perdant avant le quart de finale pour la première fois depuis 1991 et jouant un seul match de plus sur des terrains bien-aimés avant de prendre sa retraite en 2002. Pete avait 31 victoires consécutives à Wimbledon et 56 en les 57 dernières rencontres avant que Roger ne mette fin à cette séquence, n’ayant jamais remporté un match à Wimbledon avant cette année et devenant le premier joueur avec un triomphe en cinq sets contre Pete dans la cathédrale du tennis.

En fin de compte, Federer a gagné dix points de plus que Sampras, repoussant neuf des 11 points de rupture et offrant quatre interruptions de service sur 14 occasions de franchir la ligne d’arrivée et de détrôner l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Ils ont touché 174 vainqueurs de service en 370 points au total (89 pour Roger, 85 pour Pete), avec 47% des points ne voyant pas du tout de rallye! De plus, 325 points se sont terminés dans la plage la plus courte jusqu’à quatre coups et le Suisse avait un avantage de 170-155 dans ceux-ci, faisant plus de dégâts avec le coup droit ou la volée initiale pour forger la différence cruciale.

Pete avait une avance de 24-19 dans les échanges de milieu de gamme avec cinq à huit tirs, pas assez pour le porter sur la ligne d’arrivée, avec seulement deux rallyes avec plus de huit tirs, un excellent indicateur de la rapidité de la rencontre.

Roger avait besoin d’un bon départ dans son premier match sur le court central, marquant quatre vainqueurs de service dans le match d’ouverture, suivi d’une réponse similaire de Sampras qui a égalisé le score avec quatre services en plein essor. Après trois erreurs, l’Américain a fait face à trois points de rupture au quatrième match et les a effacés en un rien de temps avec cinq vainqueurs qui l’ont maintenu du côté positif du tableau de bord.

À 3-3, Federer a fait face à sa première chance de pause et est resté calme pour s’y opposer et rester en contact jusqu’à ce que le bris d’égalité où il a enregistré un point de consigne à 5-6 avec un vainqueur de service, le prenant 9-7 après une erreur non forcée de Sampras pour un coup de pouce massif.

Dans le deuxième set, Sampras a repoussé les six points de rupture contre lesquels il a joué, volant une fois le service de Roger pour l’emporter 7-5 et rétablir l’ordre avant les sets restants. Deux doubles fautes auraient pu coûter cher à Roger lors du quatrième match, décrochant trois vainqueurs de service pour sortir de prison et créer deux chances de pause dans le match suivant.

Sampras est resté calme, tirant quatre gagnants pour garder son service ininterrompu et travailler dur à 3-3 ainsi que pour effacer quatre occasions de pause et gagner un coup de pouce. Servant à 5-6, le jeune pistolet a pulvérisé cinq erreurs qui lui ont coûté cher, remettant le set à Pete et devant tout recommencer s’il voulait provoquer un bouleversement.

Il l’a fait dans le set numéro trois, trouvant la formule pour casser le service de Pete et le cassant deux fois pour un 6-4. Roger a placé un gagnant de retour dans le troisième match pour créer la tête, ne restant devant que quelques minutes alors que Sampras a riposté quelques minutes plus tard avec trois gagnants.

L’Américain a survécu à une chance de pause à 3-3 avec un gagnant de service avant de perdre un avantage de 40-15 dans le neuvième match, pulvérisant quatre erreurs qui ont envoyé Roger 5-4. Dans l’un des matchs les plus importants du match, Federer a réussi quatre bons services pour prendre le set 6-4 et se rapprocher de la ligne d’arrivée et un brillant triomphe.

En l’absence d’erreurs, Sampras a augmenté son jeu dans le set numéro quatre, face à aucun point de rupture et en créant deux à 4-3 que Roger a écarté avec les gagnants, atteignant un bris d’égalité que le joueur le plus expérimenté a gagné 7-2, égalisant le score global. à 2-2 et l’envoi du choc dans un décideur.

Là, Federer a réussi à laisser le drame et l’excitation derrière lui, ne perdant que six points derrière le tir initial, quatre de ceux à 4-4 quand il a repoussé deux points de rupture pour éviter une inévitable défaite. Pete a perdu six points au cours des cinq premiers matchs de service, mais tout a changé lorsque la pression a atteint son apogée, subissant une pause à 15 au 12e match après deux vainqueurs de retour de Federer qui ont transporté le jeune pistolet sur la ligne d’arrivée et dans le premier Wimbledon quart de finale.

“C’est incroyable de battre Pete Sampras à Wimbledon. Je veux dire, je suis sorti sur le terrain aujourd’hui pour essayer de le battre mais je savais que ça n’allait pas être facile. Je suis satisfait de ma performance aujourd’hui, du premier au dernier point.

C’est juste un super sentiment que je n’ai jamais eu auparavant. Je dirais que le retour a été le facteur clé de ma victoire car j’avais le sentiment d’avoir plus de chances que lui. Surtout dans les trois premiers sets, j’ai toujours eu la chance de le briser mais il est venu avec quelques gros services.

Puis, soudainement, je n’ai eu aucune chance de pause dans les quatrième et cinquième sets. Il servait trop bien; peut-être que j’étais un peu passif sur les retours dans ces moments mais je suis toujours content de mon jeu. Je me sentais très bien sur le terrain depuis le début, depuis que j’ai gagné mon premier match de service.

Celui-là n’est jamais facile à saisir, surtout après avoir joué sur le Court Central pour la première fois, contre l’une de mes anciennes idoles. Je l’ai gagné à l’amour ou à 15 ans et cela m’a donné un petit coup de pouce pour aller dans le match; toute la cour était bondée; il n’y a aucun moyen que tu arrêtes de te battre.

Parfois, c’était bizarre de regarder de l’autre côté du filet et de voir Pete, mais ce sentiment s’est dissipé à un moment donné; vous pensez à votre service, où vous allez aller, alors c’est comme jouer contre peut-être un autre joueur. Mais évidemment, c’était quelque chose de spécial pour moi de jouer contre Pete. ”