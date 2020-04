«C’était spécial de battre Roger Federer à l’US Open 2013»

Avec les deux devenant pro en 1998, Roger Federer et Tommy Robredo étaient parmi les joueurs à surveiller de la jeune génération au début des années 00. Bien sûr, les Suisses ont accompli une bien meilleure carrière, mais Robredo a également laissé une marque sur le Tour, remportant 12 titres ATP et devenant le numéro un mondial.

5 en 2006. L’Espagnol a remporté 107 victoires en Grand Chelem jusqu’à présent (il est toujours actif malgré toutes les blessures) et 35 d’entre elles sont venues à l’US Open où il a toujours aimé jouer, atteignant le quatrième tour lors de ses débuts en 2001.

Jusqu’en 2010, Robredo était dans les huitièmes de finale à New York pas moins de sept fois, échouant toujours à franchir cette étape supplémentaire et à atteindre le quart de finale, tout cela ayant changé en 2013 quand il a surpris Roger Federer au quatrième tour!

Utilisant un tirage favorable, Tommy s’est qualifié pour les huitièmes de finale et y a affronté le quintuple champion de l’US Open, perdant les dix matchs précédents contre Roger et espérant changer cela devant la foule de New York. Se souvenant de la rencontre, Robredo a déclaré que c’était Marc Lopez qui lui avait donné quelques conseils utiles dans les vestiaires, en les respectant et en utilisant le fait que Federer n’avait pas joué de son mieux, marquant un énorme 7-6, 6-3, 6- 4 triomphes en deux heures et 24 minutes, passant dans les huit dernières et opposant Rafael Nadal au duel espagnol.

Le Suisse a bien joué lors des trois premiers essais, mais ce n’était pas pour lui contre Tommy, qui avait du mal à trouver ses tirs et à prendre l’avantage dans les points décisifs, l’Espagnol repoussant 14 des 16 chances de rupture pour limiter les dégâts ses jeux et prendre de l’élan qui l’a porté sur la ligne d’arrivée.

Robredo a fait une pause dans le premier match du match, Roger l’a retiré trois matchs plus tard pour égaliser le score à 2-2. Offrant une autre pause à 4-4, Tommy a servi pour le set mais n’a pas pu le fermer, permettant à Roger de rebondir avant de prendre le tie-break 7-3 avec un as après 56 minutes pour gagner un coup de pouce massif avant les sets restants.

Servant bien dans le deuxième set, Robredo a maintenu la pression de l’autre côté du filet et a réussi une pause amoureuse à 4-3, repoussant les chances de pause dans le prochain match pour sceller le set et faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. .

À 3-3 dans le set numéro trois, Roger a joué un autre match de service terrible qui a scellé son destin dans ce match, avec Tommy se démarquant avec un vainqueur de service dans le match dix pour l’une de ses meilleures victoires. “C’était spécial de battre Roger Federer à l’US Open en 2013.

Une chose amusante s’est produite avant ce match, alors que je me tenais dans les vestiaires, réfléchissant à la façon de le battre pour la première fois. Marc Lopez était là avec moi, me disant de rester aussi calme que possible et m’offrant quatre choses tactiques sur son jeu et comment imposer mes coups.

Cette tactique a fonctionné et vous pouvez me voir rire au milieu du jeu parce que j’ai vu le visage de Marc. J’ai bien commencé, j’ai gagné le premier set et j’ai vu qu’il ne faisait pas grand-chose pour changer les erreurs qu’il faisait. Fidèle à mon plan de match, j’ai tout fait correctement dans les sets deux et trois pour remporter cette victoire spectaculaire. ”