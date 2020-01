«C’était très difficile là-bas, John a joué un match incroyable»

Lors de son 21e voyage à Melbourne, Roger Federer se qualifie pour les 18 derniers pour la 18e fois, l’emportant contre John Millman 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 en quatre heures et trois minutes. C’était le match du tournoi jusqu’à présent, avec deux redoutables concurrents se jetant tout ce qu’ils avaient pour garder la foule sur la Rod Laver Arena sur le bord de leurs sièges tout le temps.

Millman a battu Federer à l’US Open 2018 et était prêt à en faire autant sur le sol national, donnant tout ce qu’il avait dans son arsenal et gaspillant une énorme opportunité d’étourdir Roger et de se qualifier pour les 16 derniers pour la première fois à Melbourne Park .

L’Aussie a mené 8-4 dans le match décisif, mais ce n’était pas pour lui, perdant les six points suivants pour propulser le champion à six reprises au quatrième tour. Après le match, la star suisse a admis qu’il était très difficile pour lui de franchir la ligne d’arrivée en premier, donnant tout le crédit à Millman qui a joué à un niveau très élevé, se battant comme un lion du début à la fin et manquant à peine l’occasion d’émerger en tant que le gagnant.

Roger a également déclaré qu’il se préparait pour la conférence de presse où il expliquerait la perte tout en tirant de l’arrière 8-4, réussissant à rebondir d’une manière ou d’une autre et à remporter le 100e succès de l’Open d’Australie. “C’était très difficile là-bas; Dieu merci, c’était un super tie-break, sinon j’aurais perdu celui-ci.

John a joué un match incroyable, ayant une chance de se tenir ici à la place de moi; c’est un grand combattant et un bon gars. Le match s’est déroulé jusqu’au bout et j’ai dû rester concentré et prendre les bonnes décisions, avec peut-être aussi un peu de chance.

John faisait tout bien au début du bris d’égalité, continuant à venir avec toutes les marchandises et je pensais, ok, je suppose que j’ai essayé, n’a pas trop mal joué; Je m’apprêtais à m’expliquer en conférence de presse. Ce fut un match fantastique et John mérite plus de la moitié de celui-ci. ”