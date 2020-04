“C’était un excellent match, je me sentais bien sur le terrain”

En 2001, Roger Federer a perdu en quart de finale à Miami contre Patrick Rafter, revenant parmi les 15 meilleurs joueurs un an plus tard et réalisant son meilleur résultat au Masters 1000 en Floride après avoir atteint la première finale. Dans la bataille pour les demi-finales, Roger a décroché le numéro mondial.

28 Andrei Pavel 6-1 6-1 en 55 minutes, jouant à un très haut niveau du début à la fin pour se hisser dans les quatre derniers. Federer a perdu 13 points en sept matchs de service, repoussant la seule chance de coupure et dominant également le retour pour prendre 54% de ces points et obtenir cinq pauses sur sept occasions qui l’ont mené au-dessus de la ligne d’arrivée, créant ainsi l’affrontement contre Lleyton Hewitt. ou Marat Safin.

“Ce fut un match délicieux aujourd’hui; je me sentais bien sur le terrain dès la première balle. Tout a juste cliqué et j’ai bien joué les gros points et servi régulièrement quand je le devais. Dans cette manche, plus vite vous finissez le match, mieux c’est .

Vous pouvez toujours aller sur les terrains d’entraînement et jouer plus si vous le souhaitez. J’étais très concentré tout au long de la rencontre et je ne pouvais pas demander plus aujourd’hui; J’ai hâte aux demi-finales. L’année dernière, j’étais beaucoup plus nerveux dans les quartiers ici; Patrick Rafter et Andrei Pavel sont des joueurs différents et mon approche de ce match aujourd’hui était bien meilleure car je savais que j’étais le favori, sachant que je pouvais aller loin cette semaine, ce qui m’a donné l’avantage.

Le revers a bien fonctionné, avec des coups de passes et tout. Même si je ne frappais pas parfaitement la balle, ce serait toujours dans le camp; beaucoup de choses sont venues à ma rencontre aujourd’hui. Je savais que je pouvais jouer à ce niveau et cela vient du terrain d’entraînement, ce n’était pas seulement un jour de chance au bureau. ”