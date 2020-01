“ C’était un match irréel ” – Dominic Thiem fatigué mais excité après la finale de l’Open d’Australie

Dominic Thiem a décrit la perspective d’une finale de l’Open d’Australie comme «absolument irréelle» après avoir remporté sa demi-finale contre Alexander Zverev.

L’Autrichien a disputé à ce jour deux finales du Grand Chelem, à la fois l’Open de France, mais il obtiendra un autre tir quand il affrontera Novak Djokovic dimanche.

“Ce fut un match irréel”, a déclaré Theim après sa victoire de 3-6, 6-4 7-6 (7-3), 7-6 (7-4). «Encore une fois, deux bris d’égalité. Si dur et si proche.

«Il était presque impossible de le briser, il avait un pourcentage aussi élevé à son premier service, mais la finale ouverte d’Australie est absolument irréelle et quel début de saison jusqu’à présent.

“Ce n’est pas facile [to bounce back], Je jouais quatre heures 10 contre Rafa [Nadal, in the quarter-final] qui est le gars le plus intense en tournée, presque chaque rallye a été si intense et long.

“J’étais au lit vers 5 heures hier, donc ce n’était pas facile de récupérer mais une fois que toute l’adrénaline est venue …”

Pour Zverev, il sera décevant qu’il n’ait pas pu aller plus loin mais aussi satisfait que son jeu fonctionne à nouveau après une année 2019 difficile.

C’était la première fois que le joueur de 22 ans participait à une demi-finale de slam, cette descente étant sans aucun doute la plus impressionnante qu’il ait connue lors de l’un des quatre plus grands tournois du sport.

