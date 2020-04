«C’était une chance de gagner la confiance, mais c’est allé autrement»

Dans le choc du champion en titre et du prochain jeune, Wayne Ferreira a battu Roger Federer 7-6, 3-6, 6-2 au deuxième tour du Masters de Stuttgart. Le Sud-Africain avait besoin d’une heure et 45 minutes pour vaincre le rival qui se battait pour la place à la Masters Cup, subissant un coup important dans la course à Sydney et ne ressentant pas de vibrations positives à propos de son jeu pour le moment.

Wayne n’a fait face qu’à deux points de rupture dans l’ensemble de la rencontre, se brisant une fois dans le deuxième set avant de retrouver son meilleur tennis pour dominer le décideur et laisser Roger derrière lui. Après le match, le Suisse a déclaré qu’il n’avait pas si mal joué dans les sets un et deux, restant en contact avec Ferreira avant de disparaître du terrain dans le décideur, manquant de matchs après cette blessure à l’aine qu’il portait de Wimbledon et jouant avec une faible confiance au cours des deux derniers mois.

“Ce match a été une excellente occasion de renforcer ma confiance, mais il est allé dans l’autre sens; les choses ont été principalement négatives récemment. Au début du troisième set, j’ai eu mon premier terrible jeu de service de tout le match; c’était l’un des moments cruciaux.

J’ai eu quelques chances dans le premier set mais il servait très bien, récupérant également beaucoup de retours et me forçant à travailler dur dans mes jeux de service. Je pense que Wayne a joué un bon match aujourd’hui. Dans l’ensemble, ce fut un affrontement solide que j’ai ruiné avec la performance dans le set final.

Jusque-là, nous étions tous les deux à un niveau élevé. Je savais que ça allait être difficile après avoir battu Hrbaty en trois sets; il a gagné en confiance parce qu’il a remporté le titre ici l’an dernier. J’espère qu’il pourra aller loin. ”