L’équipe suédoise de Coupe Davis affrontera le Chili ce week-end avec le vainqueur de l’égalité à l’approche des finales de groupe de la Coupe Davis en novembre. Les frères Ymer joueront un rôle important dans l’équipe suédoise. S’adressant à Tennis.se, le World no.

202 Elias Ymer dit: “C’est un match important! Cette année, nous irons vraiment à Madrid. C’était un rêve. J’étais à Dubaï depuis dix jours et je m’entraîne depuis trois semaines maintenant et tout va bien. Si je peux jouer en Coupe Davis, cela aurait été un excellent début d’année.

Ce sera difficile, ils sont bons et ils ont un bon personnel avec Nicolás Massú comme entraîneur et avec Alejandro Tabilo qui a bien joué ces derniers temps. “Son frère Mikael, classé n ° 67 au monde, dit:” Il y a eu beaucoup de bons résultats Ce n’était pas seulement une semaine qui a été bonne, mais j’ai bien joué en continu.

C’est positif, mais il est important de le refaire. Je ne suis pas quelqu’un qui fixe autant d’objectifs, mais j’aurais été très heureux si j’avais eu une année où je m’établirais plus loin et pourrais garder mon classement. Une fois que j’y vais un peu plus, je veux passer à l’étape suivante.

J’aime que l’intérêt soit là, j’espère que de nombreux jeunes viendront. Je pense que c’est là que beaucoup peuvent être inspirés. En tout cas, c’était le cas pour moi et mon frère quand nous étions plus jeunes. Je me souviens que nous regardions la Coupe Davis à Lidköping et Robin (Söderling) a gagné et jeté son rack dans la foule et je l’ai rattrapé.

Parlant de l’ancien numéro 4 mondial Robin Soderling, qui est maintenant le capitaine suédois de la Coupe Davis, Ymer dit: “Robin est l’un de nos meilleurs joueurs de tous les temps et a de très bonnes choses à venir. Je pense que nous en profitons tous pour apprendre autant que possible de lui cette semaine. ”