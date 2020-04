La longue halte sur le circuit professionnel a été officiellement prolongée jusqu’à la mi-juillet en raison de la pandémie qui a touché le monde entier. Les dirigeants du tennis mondial espèrent que l’été sur le terrain dur américain pourra être sauvé, afin de disputer régulièrement l’US Open fin août.

La ville de New York, qui accueille le dernier tournoi de la saison, traite plus de 149 000 cas positifs. Après l’annulation de Wimbledon, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le prochain grand événement de tennis de la saison en danger sous les coups de l’épidémie de COVID-19 est l’US Open, prévu au National Tennis Center of Flushing Meadows à New York du 30 août au 13 septembre.

Selon Simon Briggs du Daily Telegraph, le scénario sur lequel l’USTA travaillerait serait celui d’un tournoi à huis clos, ce qui pourrait signifier abandonner la billetterie des plus de 700 000 spectateurs qui affluent à Flushing Meadows pendant les deux semaines , mais permettrait d’économiser au moins une partie des recettes publicitaires et la plupart des recettes de télévision.

Le numéro deux mondial Simona Halep pense qu’il y a des chances que la saison entière soit annulée. “Pour le pire des cas dans ma tête, cette année va être annulée”, a-t-elle déclaré. «Je suis sûr que nous allons passer cette période, si nous écoutons et si nous restons en sécurité à la maison.

Mais pour le moment la pause va être plus longue et juillet. Ma pause la plus longue a duré trois semaines avant cette pause. Je n’ai pas vraiment ce sentiment de savoir comment ça se passe après une si longue pause avec le jeu. Je ne sais pas à quoi m’attendre.

Mais la chose la plus importante dans le jeu, ce sont les jambes. Je dois continuer à courir et garder mes muscles activés si je bouge bien sur le court, ça va aller », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.