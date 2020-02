Cette fois où Roger Federer jouait du piano

Vous souvenez-vous de la vidéo publicitaire d’Uniqlo pendant laquelle Roger Federer a joué du piano? Près d’un an après cet emplacement pour sa nouvelle marque (il a quitté Nike pour UNIQLO: un nouveau contrat de 30 millions de dollars pour dix ans), Federer fait beaucoup de choses, dont une demi-finale à l’Open de France 2019, la finale à Wimbledon du même année, la demi-finale du Open d’Australie 2020 et le Match pour l’Afrique 6 (Avec Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah), qui a marqué un record de foule pour un seul match de tennis, avec plus de 51 000 personnes.

Aujourd’hui encore, le Suisse Maestro est capable de charmer les foules grâce à sa classe innée, qui va au-delà du sport et, comme on peut le voir dans la vidéo, il se développe également dans d’autres moments de sa vie quotidienne. Il a lui-même expliqué son amour pour le piano à cette époque: “Le piano était amusant, j’ai apprécié de jouer à nouveau.

Mes parents m’ont demandé de jouer du piano quand j’étais plus jeune, et bien sûr, ma tête était coincée dans le tennis, donc pour moi, le piano était toujours un peu plus compliqué mais être là de retour au piano aujourd’hui était très amusant .J’ai toujours l’impression de l’avoir, dans une certaine mesure.J’ai encore besoin d’un peu de pratique et lors d’une seconde attente, j’aurais encore plus de temps pour commencer à jouer du piano parce que j’aimerais peut-être surprendre ma femme un jour et jouer une chanson pour elle.”

Cours sur le terrain, dans le choix des tenues (sur et hors du terrain) et dans d’autres activités parfaitement liées à son caractère, public et privé. Et oui, cette fois, dans une mémoire d’il y a presque un an, nous avons découvert que Roger Federer aurait également un avenir en tant que pianiste!