«Cette pause va être plus longue que juillet»

Simona Halep ne pourra pas défendre le titre remporté à Wimbledon l’an dernier. Le joueur de tennis roumain est en quarantaine en raison de l’urgence du coronavirus qui s’est propagée dans le monde entier. Pour le moment, l’ATP et la WTA ont suspendu la saison jusqu’au 13 juillet.

L’ancien numéro 1 mondial s’exprimait en exclusivité lors d’une édition spéciale de Eurosport Tennis Legends vodcast aux côtés de Boris Becker, Mats Wilander et Tommy Haas. «Eh bien, en Roumanie, c’est assez mauvais en ce moment.

Tout a été annulé et fermé. Nous avons environ 2000 cas et il n’y a pas tellement de décès, mais ça empire un peu, parce que nous avons beaucoup de gens qui viennent d’Italie et c’est un peu, oui, ce n’est pas facile de tout gérer pour les hôpitaux.

Je me préparais. Une semaine avant de tout fermer, je m’auto-isolais parce que j’avais un peu peur du virus et de ce que j’entendais de la Chine et d’autres pays. Ce n’est pas facile et je pense que ce n’est pour personne.

C’est un moment difficile parce que nous ne pouvons pas sortir, mais acceptons-le, gardons notre esprit positif parce que c’est la chose la plus importante de nos jours “- a déclaré Halep. Pensez-vous que cette pause durera plus longtemps que juillet?” Eh bien, dans mon avis ça va être plus long que juillet.

Nous espérons pour l’US Open mais ce n’est pas sûr car New York est en difficulté maintenant. Je ne sais pas vraiment comment ça va être après avoir été hors tournois pendant tant de mois. Nous n’avons jamais été dans cette situation, donc je pense que ça va être nouveau pour tout le monde.

Et je lutterai à coup sûr. Je vais avoir du mal à reprendre le rythme ». Sur quelles parties de votre jeu allez-vous travailler? «Ma plus longue pause a duré trois semaines avant cette pause. Donc, je n’ai pas vraiment cette sensation / expérience de savoir comment c’est après une si longue pause sans jouer.

Donc, je ne sais pas à quoi m’attendre mais la chose la plus importante dans mon jeu, dans mon – disons style – sont les jambes. C’est pourquoi je continue de courir, car je dois garder mes muscles activés. Donc, je pense que si je bouge bien sur le court, le tennis va bien se passer ».