“Cette relation père-fils est très difficile” – Stefanos Tsitsipas

La star grecque Stefanos Tsitsipas a évoqué le tristement célèbre incident avec son père à la Coupe ATP. Après une journée difficile contre Nick Kyrgios, Tsitsipas n’a pas pu garder le contrôle de ses émotions et a continué à frapper son père avec sa raquette.

Avec beaucoup d’eau sous le pont, Tsitsipas en a profité pour réfléchir à la nature unique de leur relation.

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Tsitsipas était d’humeur légère en discutant du malheureux incident. Il a révélé si nous verrons un côté plus calme de lui à l’Open d’Australie:

“Eh bien, maintenant je n’ai personne à frapper (rires). À tous ceux qui le voient de manière négative, je dois dire que cette relation père-fils est très difficile et je voudrais les voir jouer un tennis de haut niveau et travailler avec leur père pour être des partenaires commerciaux. »

Stefanos Tsitsipas était clair sur le fait que la dynamique d’avoir son propre père comme entraîneur n’est pas une affaire facile.

«Ce n’est pas très facile et il y a toujours des tensions entre les deux. On a créé la scène avec la raquette. C’était la première fois que mon père était sur le banc et, même s’il est un très bon entraîneur, il me cause parfois beaucoup de stress. Pour cette raison, j’étais soulagé mais comme je l’ai dit, je ne voulais pas le frapper. Il vient de sortir comme il l’a fait. “

Quelle est la prochaine étape pour Tsitsipas?

Après avoir remporté une victoire facile en deux sets au premier tour, Tsitsipas a reçu une victoire contre Philipp Kohlschreiber.

Il fait face à son plus grand défi à ce jour au troisième tour contre les 32 têtes de série Milos Raonic. Malgré ses blessures récentes, Raonic ne peut être compté.

Tsitsipas s’assurera qu’il tire sur tous les pistolets au prochain tour.

