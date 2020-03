Cette situation est ridicule. C’est incroyable que …

Guenter Bresnik, l’ancien entraîneur de la star du tennis autrichienne Dominic Thiem, a parlé de la crise sanitaire mondiale actuelle dans une interview accordée au site Web autrichien Kleinezeitung. Bresnik critique les athlètes qui souhaitent être exemptés du verrouillage actuel.

“Je ne vois pas d’exemptions pour les meilleurs athlètes dans d’autres pays. Je dois tout ce que j’ai accompli aux meilleurs athlètes de ma vie, mais ces désirs supplémentaires pour les gens m’ont toujours énervé. Les vrais héros sont différents, ils sont célébrer un peu quand même.

C’est ridicule de penser qu’il y a des gens comme un Ronaldo qui gagne 100 000 euros par jour et que nous n’avons pas assez d’argent pour les gens qui font le travail de santé. Vous devez remettre en question l’ensemble du système, cela ne fonctionne tout simplement pas.

Le sport est toujours énorme, mais une partie de son importance a été complètement perdue. Il est également fascinant pour moi que peu de gens commencent à lire la Kronenzeitung par derrière (à commencer par la section sportive. Qu’il n’y ait pas de Championnat d’Europe de football, pas d’Olympiques et pas d’Open de France en mai – au final, les gens s’en fichaient vraiment .

“En parlant de l’impact de la crise actuelle, Bresnik a déclaré:” Je ne suis pas un expert. Si j’écoute cinq virologues, j’entends cinq réponses différentes. Si après une semaine, le «temps dans l’image» est plus préoccupé par les effets économiques que par les effets sur la santé, cela indique qu’il y a plus de nettoyage dans d’autres domaines.

Le fait que les gens doivent ou devraient trouver une voie sensée a été dit par des gens qui ont échoué mille fois pendant des décennies. Avec une surpopulation, il n’y aura pas de solution sans friction pour l’ensemble Il y a des entreprises qui font si mal.

Pour moi, neutraliser les gens est génial. Les gens s’assoient devant l’image, adorent les (modérateurs) idylliquement sans savoir ce que c’est réellement. Terrifiant pour moi … Je prétends toujours qu’aucun politicien ne peut trouver une solution à un problème – il n’y a rien de tel que de très gros problèmes sont résolus par des scientifiques ayant des connaissances théoriques extrêmement élevées et un niveau visionnaire, moral et éthique élevé , qui ont également une intelligence émotionnelle et qui ne sont contrôlés par aucune personne à leur avantage.

Combien de personnes ont des valeurs éthiques élevées? Il n’y a pas de moralité, d’honnêteté, de fiabilité, de loyauté, d’empathie – en ce qui concerne les autres. Je ne peux pas toujours penser à mon propre avantage. Je dois m’aider moi-même pour pouvoir aider les autres.

Je dois me mettre en bonne position. Mais vous devez utiliser la bonne position pour aider les autres et ne pas les faire ressembler à une oie de Noël. “Bresnik dit que l’économie derrière le fait de payer énormément d’argent aux stars du sport et moins aux scientifiques doit changer.

“C’est ridicule si un Ronaldo, je ne sais pas, gagne un million par mois et qu’un scientifique qui envisage un principe actif contre le cancer ou contre le coronavirus rentre à la maison avec 2 200 euros. Ce n’est pas une relation.

Cela ne fonctionne pas pour arnaquer, mais comment obtenir le monde de telle manière qu’il restera aussi vivable pour les générations qu’il l’est et qu’il l’était pour nous. Ce sont mes principales préoccupations en tant que père de quatre enfants. Dans l’économie, tout le monde veut juste être soutenu – combien il s’agit d’un nettoyage, je doute.

Et puis le théâtre recommence. L’argent n’est pas là. Je ne peux pas me tromper pour toujours. C’est comme un meunier qui dit que je n’ai pas besoin d’un réservoir et d’une compagnie d’électricité parce que l’électricité vient de la canette.

C’est comme ça que les gens sont stupides avec l’argent. Si je ne travaille plus, il y a un revenu minimum. Pour moi, c’est fou, cette incapacité des gens. J’espère que les gens penseront dans un temps comme maintenant. À propos de choses plus importantes que de savoir si elles peuvent se permettre les vacances ou non.

“L’Autrichien de 58 ans a également critiqué le flux d’informations des experts disant qu’il aimerait être informé correctement des faits afin qu’il puisse prendre une décision éclairée en ce qui concerne le virus COVID-19.

“Je veux être informé et je veux savoir ce que c’est. Est-ce un si mauvais virus? Si vous êtes en phase terminale et que vous avez un cancer – le médecin dit-il:” Non, vous avez un rhume “? Je veux savoir ce que je dois faire. Soit vous traitez les gens comme des citoyens mûrs, soit comme des imbéciles.

Je veux être pleinement informé autant que je peux demander. Je ne sais pas si la raison est la panique. Mais je ne veux pas que quiconque décide ce qui est bon pour moi ou non. ”