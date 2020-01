“Cette vie n’est pas éternelle”

Se préparant à commencer l’Open d’Australie, Rafael Nadal veut profiter de chaque tournoi auquel il participe car il sait qu’il ne participera plus beaucoup au circuit ATP à partir de maintenant. Même s’il est numéro un mondial et sûrement l’un des adversaires les plus redoutés du circuit, l’Espagnol de 33 ans garde un œil sur son avenir.

“Ce type de vie est juste pour quelques temps de plus, ce n’est pas éternel, alors bien sûr que je serai super heureux et super intéressé d’essayer d’aider les enfants de n’importe quelle manière”, a déclaré Nadal sur Australian Open LA TÉLÉ.

Cependant, Rafael tire son énergie de ses réalisations et s’il continue de triompher si souvent, nous le verrons peut-être toujours actif quand il atteindra l’âge de Roger Federer. “Les réalisations positives vous encouragent et vous donnent une énergie positive pour continuer et c’est vrai”, a déclaré Nadal.

Maintenant, Rafael Nadal peut prendre une grande maîtrise de «l’énergie positive» s’il réussit bien à l’Open d’Australie, sinon il changera simplement d’orientation pour le prochain tournoi. Chaque tournoi compte pour Nadal. «Je veux juste profiter de chaque événement auquel je joue.

Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur quatre événements par an. Mais, bien sûr, l’Australie (un Open) est le premier. J’adore être en Australie, honnêtement. Le tournoi en lui-même est unique, donc pour moi l’objectif principal est d’essayer d’être prêt »