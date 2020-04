“Ceux qui gouvernent le football sont fous”

Le confinement permet également de mieux connaître les protagonistes du monde du sport. Ou, au moins, en connaître des parties ou des opinions inconnues à ce jour. Le joueur de tennis italien Fabio Fognini Il a avoué dans une interview au journal ‘Il Corriere della Sera’ et là, parmi de nombreux autres sujets, il a parlé du football et de l’intention de ce sport de revenir à la compétition dès que possible.

“Pour moi (ceux qui gouvernent le football), ils sont fous. Des milliers de personnes sont mortes et pensent au football. Ils plaisantent avec la santé des gens parce qu’ils poursuivent simplement les affaires.” Quel est le point de réouverture sans spectateurs? Quelle est la signification de San Siro vide? N’existe pas“, a sciemment admis que le tennis ne reviendra, au moins, que le 13 juillet.

En outre, Fognini a également fait allusion à ce qu’il pourrait faire une fois qu’il déciderait de suspendre définitivement la raquette. “J’en ai discuté avec Flavia (son partenaire) ces jours-ci. Cette période vous oblige à réfléchir. Je ne pense pas à la formation, je ne suis pas intéressé par une académie non plus. Je me considère comme le propriétaire d’un club de scoutisme comme Francesco Totti dans le football. J’ai un œil pour le talent du tennis. C’est une idée qui m’intrigue “, claqua-t-il.

PARLEZ ENSEMBLE AVEC MORATA

L’Italien a été l’un des plus actifs sur les réseaux sociaux ces derniers temps et il a même eu le temps de discuter en direct sur Instagram avec Álvaro Morata. Le footballeur lui a également laissé quelques commentaires sous forme de «zasca» sur son passé blanc. “Je regrette d’avoir porté d’autres chemises en Espagne en plus de l’Atlético“

