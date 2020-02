Champion en titre Stefanos Tsitsipas: “J’ai hâte de montrer un Stefanos encore meilleur”

Stefanos Tsitsipas reste sur la bonne voie pour défendre avec succès son titre Open 13 Provence et il espère encore s’améliorer après avoir écarté Alexander Bublik en demi-finale.

Le champion en titre a remporté son septième match consécutif à Marseille en battant Bublik 7-5, 6-3 en une heure et sept minutes pour préparer une finale contre Félix Auger-Aliassime.

TITLE DEFENSE EST TRÈS BIEN SUR ON @ StefTsitsipas bat #Alexanderbublik 7-5 6-3 # demi-finales #atptour # O13Provence pic.twitter.com/6SphxolONj

– Open 13 Provence (@ Open13) 22 février 2020

Tsitsipas a éclaté lors des matchs six et 12 du premier set, bien que le Kazakh ait obtenu une pause de retour dans le match neuf et dans le quatrième match du deuxième set.

“Ça va de mieux en mieux”, a déclaré le Grec après sa victoire. «J’apprécie vraiment tout l’amour que je reçois ici et demain [on Sunday] est une journée passionnante.

“Je dois me préparer, être prêt pour cela et j’ai hâte de montrer un Stefanos encore meilleur.”

Il a ajouté: «J’ai essayé de rester dans le match autant que possible et de jouer chaque point individuellement. Je sais qu’il peut être assez inattendu.

“Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Je ne savais pas à quoi m’attendre de l’adversaire d’aujourd’hui… Je suis vraiment content de moi d’avoir trouvé un équilibre et je n’ai pas paniqué quand les choses se sont resserrées. C’est une excellente attitude que j’ai mise sur le terrain. »

Auger-Aliassime entame sa deuxième finale consécutive après avoir battu le Français Gilles Simon 7-5, 7-6 (7-2).

Le finaliste de Rotterdam, âgé de 19 ans, vise son premier titre ATP Tour.

“Les choses fonctionnent pour moi, mais je pense aussi que j’ai la bonne mentalité en ce moment”, a déclaré le Canadien.

«Je me bats sur tous les points et j’insiste, surtout quand ça ne marche pas. C’est une autre preuve que travailler dur est payant et je suis très heureux d’avoir remporté ce premier set et de gagner en deux sets aujourd’hui. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.