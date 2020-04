Chance que Serena Williams ne remportera plus le Grand Chelem

Plus vous en avez, plus vous en voulez, et cela a un sens particulier chez les animaux de compétition comme Serena Williams. L’Américain est préoccupé par les progrès du coronavirus, sachant que le wimbledon 202 suspension0 porte gravement atteinte à leurs intérêts et met en danger la célébration de la US Open 2020. Pour un joueur de tennis de son âge et de sa condition, les opportunités sont de moins en moins nombreuses et chaque Grand Chelem doit être affronté comme le dernier. L’accumulation de déceptions dans les événements récents a généré un résidu d’inquiétude chez une femme qui s’est fixé l’objectif légendaire d’ajouter un titre de plus qui lui permettrait d’égaler Margaret Court comme le joueur le plus titré de l’histoire. Bien qu’elle n’en ait pas besoin pour être considérée comme la meilleure de l’histoire, sa persévérance est infinie mais John Fitzgerald, L’ancienne joueuse australienne, l’ancienne capitaine de la Coupe Davis de l’équipe de son pays et une fois numéro 1 mondial en double, considèrent que l’Américaine ne pourra pas mettre la cerise sur sa carrière.

“Cela fait longtemps qu’il a de grosses difficultés de remporter les matchs importants. Il souffre des meilleurs et n’a pas pu afficher son meilleur tennis lors des finales qu’il a disputées”, a expliqué l’Australien de 59 ans. “Je ne prétends pas lui manquer de respect, je pense que la chose normale serait qu’avec 38 ans les chances de gagner un tournoi comme celui-ci diminuent beaucoup à chaque nouvelle épreuve disputée. La suspension de Wimbledon peut faire percevoir à Serena l’impossibilité d’ajouter un autre titre, et il me semble qu’il en est ainsi. À son âge, il faut toujours du rythme pour se mettre en forme pour les tournois les plus importants, être arrêté si longtemps va être mortel “, commente-t-il dans des mots recueillis par TheAge.

Interrogé sur l’importance relative à accorder à la possibilité de gagner ou non un autre titre, John Fitzgerald est énergique. “Sur la base de tout ce qu’elle a accompli, je pense qu’elle est sans aucun doute la meilleure de l’histoire moderne. Il est curieux qu’elle souffre et exige tellement d’elle-même pour gagner un autre titre qui lui permettra d’égaler Margaret Court. Je pense qu’elle devrait de repenser cet objectif, ce n’est peut-être pas une priorité, et j’étends cette réflexion au cas de Roger Federer“dit l’Australien dans des déclarations très intéressantes qui méritent d’être internalisées. Il est probable que l’importance relative d’un autre titre soit surestimée par Serena Williams, dont la légende est déjà intouchable.

