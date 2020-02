Changements d’horaire, espoirs indiens, etc.

Cette année, il fête ses 25 ans sur le circuit ATP, mais la route n’a rien de moins que pour le seul événement masculin principal organisé en Inde. De sa tenue en Inde du Sud, comme l’Open de Chennai à sa refonte en tant que Maharashtra Open à Pune, la persévérance a été sa force au milieu de tous ces sauts logistiques en coulisses.

La continuité de l’événement en 2020 a vu son remaniement de la première semaine de janvier à la première semaine de février, après le swing australien. L’introduction de l’ATP Cup – disputée du 3 au 12 janvier – a nécessité des changements.

Le tournoi a conservé sa place dans le calendrier, mais les compromis ont été importants et percutants là où cela compte le plus – dans la réduction du nombre de joueurs de rang supérieur dans l’événement. Vingt-quatrième classé Benoit Paire est le seul joueur du top 50 à jouer à Pune cette année suite à son mouvement.

Tout comme les autres événements ATP de la même semaine, Montpellier et Cordoue ont attiré une plus grande puissance d’étoiles. Directeur du tournoi Prashant Sutar a admis que c’était difficile, mais quelque chose à quoi on pouvait s’attendre après l’introduction de la Coupe ATP dans le calendrier cette année.

“En raison du calendrier de la Coupe ATP, il y a deux tournois qui ont été affectés”, a-t-il déclaré, lors d’une conversation exclusive avec Tennis World USA, avant le début de l’événement. «L’un est Doha. Et le second est Pune.

Dans notre cas, y compris voyager (à) l’Open d’Australie, il y a six semaines [in which] ils jouent déjà l’ATP Cup, Auckland, Doha puis deux semaines de l’Open d’Australie. Donc, [players] préfère revenir en arrière [once the Australian Open is completed] et commencer le cercle de tournée européenne ».

Citant l’exemple de Montpellier, Sutar a mentionné que l’ABN Amro Open de Rotterdam qui devait être joué la semaine suivante avait rendu encore plus difficile pour les organisateurs de Pune de convaincre les joueurs de jouer en Inde plutôt qu’en France. Paire était donc l’un des rares à être d’accord, selon Sutar.

Outre l’ajout de Paire, et malgré le fait que le directeur du tournoi ne l’ait pas dit, l’intenabilité à long terme de la situation du point de vue indien est difficile à manquer. Ergo, venez à la réunion de l’ATP sur les lignes de côté de Wimbledon 2020, Sutar a déclaré que le sujet serait à nouveau abordé.

«Nous prendrons [up] cette question lors de la prochaine réunion de l’ATP et soulève le point que c’est un vrai problème … Il est grand temps de se concentrer sur l’Inde … “, a-t-il déclaré. Sutar a également mentionné que lors de la réunion de 2019, les organisateurs du Maharashtra Open avaient deux choix.

Soit le tournoi pourrait être joué en septembre, soit il pourrait être joué dans son itinéraire actuel. “Septembre étant la mousson [season], nous avons décidé d’y aller [slot]», A déclaré Sutar. Avec une révision de la construction impossible, septembre devra encore être envisagé parmi les possibilités.

On n’a pas vraiment le choix, sauf dans les prochains mois, pour savoir ce qui se passe en Inde. Pour Sutar, l’édition 2020 de l’événement est la plus grande incitation dont les joueurs indiens ont besoin pour capitaliser afin de se donner et c’est un coup de pouce dont ils ont tant besoin, la réunion de l’ATP s’invite.

«À mon avis, c’est la bonne occasion pour les joueurs indiens. Personne ne l’a gagné jusqu’à présent. Donc, c’est le bon moment », a déclaré Sutar, avec une finalité attendue. Crédit photo: Maharashtra Open