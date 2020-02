Changer les niveaux, c’est comme un tout nouveau monde

Holger Rune, le talentueux junior danois qui fait ses premiers pas dans la tournée professionnelle cette année, dit que sa transition vers la tournée professionnelle a été une grande courbe d’apprentissage pour lui. S’exprimant sur le site Web de l’ITF, Rune, qui a perdu au premier tour de ses 5 événements cette année, y compris son premier événement ATP Challenger et les qualifications de l’événement ASB Classic ATP, a déclaré: “Cela a été une grande courbe d’apprentissage et J’ai dû reconnaître que même si je suis un bon joueur junior, je suis maintenant en compétition à un niveau complètement nouveau et la transition est pleine de défis.

Lorsque vous êtes au sommet d’un certain niveau, vous vous sentez plus libre de jouer comme vous le souhaitez et vous avez la possibilité de prendre le contrôle des points. Ce n’est pas la position dans laquelle je me trouve actuellement. J’ai une vision claire du tennis que je veux jouer, mais je dois accepter que de nombreux points ne concernent que la suspension.

De même, cependant, je ne fais pas de nouvelles erreurs, je ne m’en sors pas comme je le ferais chez les juniors. Changer de niveau, c’est comme un nouveau monde. Depuis que j’ai participé à des tournois internationaux dans la catégorie des 12 ans et moins, je me suis toujours assuré que j’étais parmi les meilleurs avant de progresser, donc les sentiments que je ressens maintenant ne sont pas nouveaux.

Il y a généralement des difficultés lorsque vous commencez à jouer à un niveau plus élevé. Quand j’ai quitté la catégorie des 12 ans et moins pour la tranche d’âge des 14 ans et moins, je me souviens avoir pensé que tout le monde était si bon et, pour commencer, je perdais souvent.

La même chose s’est appliquée lorsque j’ai commencé à jouer aux tournois juniors de l’ITF, mais grâce à un travail acharné, je suis redevenu le meilleur – remportant des épreuves de niveau inférieur, puis Roland Garros et les finales juniors de l’ITF – ce qui m’a valu une chance dans les rangs professionnels.

C’est le cercle de la vie au tennis. C’est difficile et frustrant mais aussi excitant et j’aime le défi de ne pas m’arrêter avant d’être le meilleur. J’adore les défis. “Rune dit qu’il a travaillé avec son coach mental tout en essayant de rester concentré sur une image plus grande et d’apprendre à contrôler ses émotions.

“Récemment, j’ai eu de bonnes réunions et discussions au téléphone avec Lars, mon coach mental. Il est extrêmement bénéfique de parler de ce qui se passe dans votre tête à un moment de changement. Naturellement, il y a beaucoup de choses à gérer et c’est bon non seulement de parler, mais de recevoir des conseils sur la gestion des situations et l’abandon des vieilles habitudes.

L’un des principaux points de discussion a été le contrôle des émotions. J’aime les émotions et c’est un excellent pilote. Cependant, je dois supprimer les émotions qui me distraient de jouer mon meilleur tennis. C’est un équilibre entre ne pas les tuer mais les contrôler.

Pour mettre les choses en contexte, j’ai perdu 3 bris d’égalité lors de mes deux derniers matchs, donc Lars et moi avons parlé de m’éclaircir la tête avant et pendant les points cruciaux. Nous avons également discuté du processus de réflexion lors du service pour l’ensemble et de ce qui peut m’aider à respecter le plan et à ne pas aller chercher des points rapides.

Bien sûr, il y a certains domaines dans lesquels je dois être plus discipliné. La maturité n’est pas qu’une question d’âge, mais aussi d’expérience et de prise de responsabilité. ”