Chaque jour est une chance de s’améliorer dans quelque chose

L’étoile montante canadienne Felix Auger-Aliassime, 19 ans, insiste sur le fait que sa forme physique ne souffrira pas à cause de la suspension du Tour car il s’entraîne régulièrement et fait de son mieux pour rester en forme. Le Canadien avait un horaire chargé pour les deux premiers mois de la saison puisqu’il a disputé un total de sept événements avant la suspension du Tour.

Le joueur de 19 ans a disputé la demi-finale à Adélaïde au début de l’année, avant de disputer deux finales consécutives lors d’un événement ATP à Rotterdam et Marseille en février. Auger-Aliassime, classé n ° 20 mondial, a disputé jusqu’à présent cinq finales au cours de sa courte carrière mais il n’a pas encore décroché son premier titre ATP.

“Je n’ai pas ralenti ma condition physique et je suis en train de suivre mes routines. En tant que joueurs de tennis, nous n’avons pas beaucoup de mois pour nous entraîner et nous améliorer physiquement, alors je prends ce temps pour le faire.” Je peux rester actif et continuer à m’améliorer, ce qui est bien “, a déclaré Auger-Aliassime lors de l’ATP Tour.

Auger-Aliassime, qui a atteint l’an dernier le meilleur classement de sa carrière au 17e rang, dit vouloir profiter de la pause pour s’améliorer dans différents domaines de la vie. “Il n’y a jamais un jour où vous ne pouvez pas vous améliorer d’une manière ou d’une autre. Dans tous les aspects de ma vie, personnelle ou professionnelle, j’essaie de faire mieux et d’avancer dans la bonne direction”, a déclaré Auger-Aliassime. La tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.