CHOC: Roger Federer prend sa retraite du tennis professionnel

La nouvelle que tous les fans de Roger Federer redoutaient mais qui, espérons-le, a esquivé les a finalement frappés comme une balle. Le maestro suisse du tennis a annoncé sa retraite de toutes les formes de tennis.

Cette triste nouvelle a été confirmée par Federer via un communiqué de presse également publié sur ses comptes Twitter et Instagram. Il devrait tenir une interaction officielle avec ses fans via Instagram en direct et avec les médias via une conférence de presse pour dissiper tous les doutes.

Pendant ce temps, les fans qui n’étaient déjà pas très contents de l’annulation du tennis ont été douloureusement choqués par cette annonce drastique. En fait, les critiques de Federer ont été entendus sur les réseaux sociaux, accusés d’avoir poussé la star suisse à cette décision. Cependant, la déclaration du joueur nous donne une petite idée d’où il vient.

Qu’a dit Roger Federer?

Federer n’est pas entré dans les détails de sa décision. Cependant, c’est ce que nous pouvons déduire pour l’instant – la période de quarantaine lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir et redéfinir les priorités.

Roger a révélé que sa blessure, ainsi que la pause de quarantaine, lui avaient donné beaucoup de temps pour parler avec ses proches et être avec sa famille. Il a maintenant développé une nouvelle perspective pour regarder les choses et la façon dont il veut que les gens se souviennent de son héritage.

Roger a révélé qu’il avait réalisé tout ce qu’il voulait de son illustre carrière. En fait, il n’avait aucun intérêt à poursuivre une course du Grand Chelem. Il a fait l’éloge de ses compatriotes Big 3 étoiles, Rafael Nadal et Novak Djoković.

Sur une note plus légère, il espérait que l’un d’eux le rattraperait bientôt. Cependant, il y avait un élément d’information qui s’est avéré être le plus intéressant.

Roger a révélé qu’il gagnait Wimbledon 2021 et il n’y a personne sur Terre qui puisse l’arrêter. En fait, il va gagner 30 tournois du Grand Chelem et ses ennemis peuvent pleurnicher tout ce qu’ils veulent. Parce que bien sûr, nous plaisantons, car c’est le jour du poisson d’avril. Ne vous inquiétez pas, Roger Federer ne va nulle part. Notre star du tennis bien-aimée sera là jusqu’à ses 50 ans, et aucune pandémie ne peut rien y faire.